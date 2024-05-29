В Эстонии высказались о вероятном привлечении России к Саммиту мира

Уже вскоре в Швейцарии состоится Глобальный саммит мира, где поднимут вопрос войны в Украине. Однако страну-агрессора туда так и не пригласили.

Именно там десятки мировых лидеров будут пытаться найти формулу выхода из этой фазы боевых действий. Государства, которые будут представлены на Саммите мира, многое будут решать. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в эксклюзивном интервью 24 Каналу высказался относительно потенциального привлечения России к этому Саммиту мира.

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Возможно ли участие России в Саммите мира

Глава МИД Эстонии надеется, что многие страны смогут принять участие в этой встрече, чтобы обсудить территориальную целостность Украины, а также принципы суверенитета. Однако если говорить о России, то ее явно чиновник не хочет видеть.

Посмотрите, что делает Россия – наносит интенсивные удары по всей Украине и гражданскому населению. С российской стороны нет желания вести переговоры, или даже если он (Путин – 24 Канал) говорит, что готов вести переговоры после того, как оккупировал территорию, то это неправильная позиция,

– заявил Цахкна.

По его словам, текущая позиция российского руководства и его действия никоим образом не соответствуют идее суверенитета и территориальной целостности Украины. Он отметил, что наше государство должно выиграть эту войну и оттеснить Россию обратно на свою территорию.

Кто должен приехать в Швейцарию на Саммит мира