Снегопад весной: будет в Украине или нет

Ожидается, что первый месяц весны будет теплым, спокойным и преимущественно солнечным. Впрочем, похолодание и усиление осадков все же вероятно.

Какая будет погода в марте 2024 года, ждать ли сильных осадков, спрогнозировал синоптик Игорь Кибальчич, передает 24 Канал.

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Будет ли идти еще снег в марте

Во второй декаде марта будет определенная перестройка атмосферных процессов. Ожидается развитие многоцентровой области низкого давления над странами центральной и южной Европы, а еще Средиземным морем. Это повлечет активизацию циклонической деятельности и атмосферных фронтов, в частности, над территорией Украины.

Поэтому вероятность осадков увеличится, они будут проходить преимущественно в виде дождя, местами с мокрым снегом. Температура воздуха останется высокой, заметно потеплеют ночи за счет более плотной облачности,

– отметил синоптик.

Добавил, что после 18 – 20 марта интенсивность и повторяемость осадков в виде дождей возрастет еще больше, особенно в западных, северных и центральных областях. В это время поле пониженного давления и фронтальные разделы охватят большую часть Европы.

"Вероятность осадков заметно увеличится во второй половине месяца, когда нашу страну чаще будут посещать циклоны и атмосферные фронты и суммарно за месяц сумма осадков окажется в пределах нормы, в западных областях местами выше нормы на 15 – 30 %", – подытожил Кибальчич.

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