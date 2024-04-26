Надеюсь на хорошие результаты, – Остин о том, будут ли сдерживать Киев в использовании ATACMS

Глава Пентагона Ллойд Остин высказался о предоставлении Украине дальнобойных ракет типа ATACMS. Он ответил, будут ли сдерживать Соединенные Штаты в их использовании Украину.

В одобренном Соединенными Штатами пакете дополнительного финансирования для Украины, есть дальнобойные ракеты ATACMS. Довольно долго американские чиновники колебались о предоставлении этого типа вооружения, поскольку остерегались ударов по критически важной для россиян инфраструктуре. Однако, похоже что ситуация изменилась.

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Украинцам решать, как использовать

После встречи в формате "Рамштайн" днем, 26 апреля, глава Пентагона Ллойд Остин во время брифинга напомнил, что США и ранее предоставляло Украине ATACMS, в частности различных типов и различной дальности.

Он решил не раскрывать всех деталей относительно того, что выделили Соединенные Штаты и как украинцы смогут это использовать, поскольку главным является то, что у наших защитников теперь есть возможности.

В то же время по его словам, ATACMS, которые предоставят Украине, не является чудодейственным средством в войне, их надо интегрировать с другими вещами, например Storm Shadow. Однако они дают возможность наносить дальние удары.

Комментируя то, планируют ли Соединенные Штаты ограничивать Украину в использовании вышеупомянутых дальнобойных ракет, Ллойд Остин ответил отрицательно. Глава Пентагона сказал, что это уже будет решать наше государство.

Те возможности, которые получает Украина являются очень хорошими. Это их решение, как и когда использовать эти возможности. Я надеюсь, что будут хорошие результаты.

– подчеркнул глава оборонного ведомства США.

Пентагон назвал цели, которые Украина будет поражать ATACMS

Журналисты The New York Times сообщали, что должностные лица по вопросам национальной безопасности США заявили, что значительная часть поставок оружия, которые долго откладывались, должна была бы сначала сосредоточиться на укреплении обороны Украины.

Однако в конце концов решили передать оружие для поражения вражеских целей. Представители Пентагона отказались назвать точное количество систем большой дальности, которые были отправлены в Украину.

Впрочем, известно, что администрация Байдена тайно отправила ATACMS большего радиуса действия и они были частью 300-миллионной поставки, объявленной в марте 2024 года.

По данным высокопоставленного чиновника США, Украина использовала ракеты большего радиуса действия, чтобы нанести удар по российским войскам в портовом городе Бердянск.

Кроме того, социальные сети в Украине сообщали о крупных пожарах и взрывах на прошлой неделе на военном аэродроме в Джанкое в Крыму, который, по словам двух официальных лиц США, был целью ATACMS дальнего действия.