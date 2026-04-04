Будет ли свет на Вербное воскресенье: ответ Укрэнерго
- Укрэнерго не планирует ограничивать потребление электроэнергии 5 апреля, но рекомендует пользоваться мощными приборами с 11 до 16 часов.
- Ситуация может измениться, поэтому важно следить за официальными источниками информации об отключениях.
В последние дни в Украине есть дни без отключений электроэнергии. Но все меняется даже в течение дня.
О том, будет ли свет 5 апреля, сообщили в Укрэнерго.
Будут ли отключения 5 апреля в Украине?
В Укрэнерго заявили, что на воскресенье, 5 апреля, не планируют ограничивать потребление. Но советуют перенести пользование мощными энергоприборами на дневное время – с 11 до 16 часов.
Важно! Поскольку ситуация в энергетической системе может измениться в любой момент, соответственно, возможны изменения и относительно отключений. Стоит следить за официальными источниками информации, например страницы Укрэнерго и областных энергетических компаний в соцсетях, а также их сайты. Например, в Киеве это ДТЭК. Также существуют специализированные приложения, созданные местными властями, где можно отслеживать отключения. Опять же, в столице это "Киев Цифровой".
Влияет ли погода на отключение света?
Соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в комментарии 24 Канала сказал, что на ситуацию в энергосистеме сильно влияет погода. Если облачно и дожди, солнечные электростанции не работают, из-за чего появляются риски отключений.
Интересно! Детальный прогноз в 28 812 населенных пунктах Украины. Узнай, какой будет погода именно в твоем городе, в новом сервисе 24 Канала.
Когда в Украине были экстренные отключения?
Последний раз это произошло 3 апреля. В Укрэнерго на этот день обещали действие плановых графиков с 7 до 11 утра, а в течение дня должны были ограничивать промышленных потребителей (с 6 утра до 22 вечера). Причиной отключений назвали последствия предыдущих ракетно-дронных атак на энергообъекты.
Но уже утром 3 апреля в Укрэнерго заявили о новых атаках россиян на энергетику. В результате дроновых и артиллерийских ударов по энергообъектам на утро были новые обесточивания в Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях.
Около 12 часов 3 апреля в Украине ввели экстренные отключения в нескольких областях. Речь шла о Киеве, Черкасской и Житомирской областях. Впоследствии вернулись к стабилизационным графикам.
А вот на субботу, 4 апреля, отключения не прогнозировали.