24 Канал Новости Украины Будет ли свет на Вербное воскресенье: ответ Укрэнерго
4 апреля, 20:39
Обновлено - 21:07, 4 апреля

Будет ли свет на Вербное воскресенье: ответ Укрэнерго

Ирина Чеботникова
Основные тезисы
  • Укрэнерго не планирует ограничивать потребление электроэнергии 5 апреля, но рекомендует пользоваться мощными приборами с 11 до 16 часов.
  • Ситуация может измениться, поэтому важно следить за официальными источниками информации об отключениях.

В последние дни в Украине есть дни без отключений электроэнергии. Но все меняется даже в течение дня.

О том, будет ли свет 5 апреля, сообщили в Укрэнерго.

Будут ли отключения 5 апреля в Украине?

В Укрэнерго заявили, что на воскресенье, 5 апреля, не планируют ограничивать потребление. Но советуют перенести пользование мощными энергоприборами на дневное время – с 11 до 16 часов.

Важно! Поскольку ситуация в энергетической системе может измениться в любой момент, соответственно, возможны изменения и относительно отключений. Стоит следить за официальными источниками информации, например страницы Укрэнерго и областных энергетических компаний в соцсетях, а также их сайты. Например, в Киеве это ДТЭК. Также существуют специализированные приложения, созданные местными властями, где можно отслеживать отключения. Опять же, в столице это "Киев Цифровой".

Влияет ли погода на отключение света?

Соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в комментарии 24 Канала сказал, что на ситуацию в энергосистеме сильно влияет погода. Если облачно и дожди, солнечные электростанции не работают, из-за чего появляются риски отключений.

Когда в Украине были экстренные отключения?

  • Последний раз это произошло 3 апреля. В Укрэнерго на этот день обещали действие плановых графиков с 7 до 11 утра, а в течение дня должны были ограничивать промышленных потребителей (с 6 утра до 22 вечера). Причиной отключений назвали последствия предыдущих ракетно-дронных атак на энергообъекты.

  • Но уже утром 3 апреля в Укрэнерго заявили о новых атаках россиян на энергетику. В результате дроновых и артиллерийских ударов по энергообъектам на утро были новые обесточивания в Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях.

  • Около 12 часов 3 апреля в Украине ввели экстренные отключения в нескольких областях. Речь шла о Киеве, Черкасской и Житомирской областях. Впоследствии вернулись к стабилизационным графикам.

  • А вот на субботу, 4 апреля, отключения не прогнозировали.