Про те, чи буде світло 5 квітня, повідомили в Укренерго.
Чи будуть відключення 5 квітня в Україні?
В Укренерго заявили, що на неділю, 5 квітня, не планують обмежувати споживання. Але радять перенести користування потужними енергоприладами на денний час – з 11 до 16 години.
Важливо! Оскільки ситуація в енергетичній системі може змінитися будь-якої миті, відповідно, можливі зміни і щодо відключень. Варто стежити за офіційними джерелами інформації, як-от сторінки Укренерго та обласних енергетичних компаній у соцмережах, а також їхні сайти. Наприклад, у Києві це ДТЕК. Також існують спеціалізовані додатки, створені місцевою владою, де можна відстежувати відключення. Знову ж таки, у столиці це "Київ Цифровий".
Чи впливає погода на відключення світла?
Співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук у коментарі 24 Каналу сказав, що на ситуацію в енергосистемі сильно впливає погода. Якщо хмарно та дощі, сонячні електростанції не працюють, через що з'являються ризики відключень.
Коли в Україні були екстрені відключення?
Востаннє це сталося 3 квітня. В Укренерго на цей день обіцяли дію планових графіків з 7 до 11 ранку, а протягом дня мали обмежувати промислових споживачів (з 6 ранку до 22 вечора). Причиною відключень назвали наслідки попередніх ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.
Але вже зранку 3 квітня в Укренерго заявили про нові атаки росіян на енергетику. Внаслідок дронових та артилерійських ударів по енергооб'єктах на ранок були нові знеструмлення у Сумській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Дніпропетровській і Запорізькій областях.
Близько 12 години 3 квітня в Україні запровадили екстрені відключення в кількох областях. Ішлося про Київ, Черкаську та Житомирську області. Згодом повернулися до стабілізаційних графіків.
А от на суботу, 4 квітня, відключення не прогнозували.