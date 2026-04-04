О том, будет ли свет 5 апреля, сообщили в Укрэнерго.

Будут ли отключения 5 апреля в Украине?

В Укрэнерго заявили, что на воскресенье, 5 апреля, не планируют ограничивать потребление. Но советуют перенести пользование мощными энергоприборами на дневное время – с 11 до 16 часов.

Важно! Поскольку ситуация в энергетической системе может измениться в любой момент, соответственно, возможны изменения и относительно отключений. Стоит следить за официальными источниками информации, например страницы Укрэнерго и областных энергетических компаний в соцсетях, а также их сайты. Например, в Киеве это ДТЭК. Также существуют специализированные приложения, созданные местными властями, где можно отслеживать отключения. Опять же, в столице это "Киев Цифровой".

Влияет ли погода на отключение света?

Соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в комментарии 24 Канала сказал, что на ситуацию в энергосистеме сильно влияет погода. Если облачно и дожди, солнечные электростанции не работают, из-за чего появляются риски отключений.

Интересно! Детальный прогноз в 28 812 населенных пунктах Украины. Узнай, какой будет погода именно в твоем городе, в новом сервисе 24 Канала.

Когда в Украине были экстренные отключения?