Будет ли связь в Киеве на случай блэкаута: в КМВА объяснили, где она будет и что делать

Украинцев продолжают готовить к возможному блэкауту. Один из острых вопросов, возникающих после ракетных ударов, – отсутствие связи. В Киеве рассказали, как этому будут противодействовать.

В ходе телемарафона алгоритмом действий поделился начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко. Он отметил, что в столице проработали способы обеспечить связью людей на случай блэкаута, связанного с массированными ракетными ударами России.

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Будет ли связь в Киеве во время блэкаута

По словам Попка, местные власти объединили усилия с мобильными операторами. Совместно они разработали алгоритм, позволяющий обеспечить жильцов бесперебойной связью.

В свою очередь это вышки общенационального масштаба, которые обеспечивают связью как Украину, так и Киев,

– подчеркнул Попко.

По его словам, также в Киев должно привезти более 40 систем спутниковой связи Starlink. Их установят в районных государственных администрациях, а также в больницах.

Кроме того, не стоит забывать о городской сети оптоволоконных линий. Часть из них продолжит свою работу даже при блэкауте.

Они будут работать в примерно половине "Пунктов несокрушимости" – это около двухсот в десяти районных государственных администрациях,

– добавил он.

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Попов отметил, что в этих учреждениях будет работать Wi-Fi. В то же время, он обратился к жителям Киева с просьбой не забывать о радио. Их он призвал иметь радиоприемники, чтобы получать оперативную информацию в случае потери связи.

Украинцам следует готовиться к блекауту

Накануне мэр Киева Виталий Кличко обратился к горожанам. Он призвал их иметь запасы воды, продуктов, а также теплые вещи. По его словам, "Пунктов несокрушимости" может не хватить на всех. Поэтому следует также подготовиться к возможному блэкауту.

Заметим, что во время полного блэкаута будет продолжать свою работу Укрпочта. Людей будут ожидать в трех тысячах отделений в 20 населенных пунктах нашего государства.

Между тем сетью ширится новый тренд. Как говорится: какие времена, такие и колядки. К примеру, "Рождество колядница, дайте немного зарядиться". Это еще раз напоминает, что эти бестолковые даже близко не понимают против какого народа воюют.

А в этом материале мы рассказали, как будут работать банки, магазины, почта и связь во время блэкаута. Рекомендуем ознакомиться, чтобы внезапное отключение света не застало вас врасплох и не заставило паниковать.

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