Финальный анонс теракта или очередная ИПСО: что означают заявления России о ЗАЭС

Российские оккупанты захватили ЗАЭС в 2022 году. В конце июня Кирилл Буданов сообщил, что россияне подготовили все для теракта. Впоследствии пропагандисты распространили ложь, что Украина вроде бы собирается атаковать ЗАЭС в ночь на 5 июля.

Впоследствии к распространению фейков об "атаке" присоединился и "Росатом". Что происходит на ЗАЭС сейчас и насколько серьезна угроза теракта читайте в материале 24 Канала.

Обратите внимание Росатом фактически подтвердил, что Россия планирует совершить теракт на ЗАЭС.

ВСУ предупредили о провокации

В ВСУ заявили, что российские оккупанты могут планировать теракт на ЗАЭС. На двух энергоблоках станции заметили предметы, похожие на взрывчатку.

Их подрыв не должен повредить энергоблоки, но может создать картинку обстрелов со стороны Украины,

– подчеркнули военные.

В Генштабе ВСУ добавили, что российские оккупанты запустили масштабную пропагандистскую компанию в соцсетях.

Данные от разведки

Андрей Юсов – представитель Главного управления разведки – заявил, что вокруг ситуации на ЗАЭС россияне сейчас проводят активную ИПСО. Ложь врага – примитивная. Оккупанты пытаются ответить на заявления Украины, которое показывает всему миру, что Россия подготовила все необходимое для теракта на ЗАЭС.

По состоянию на 4 июля чего-то особенного на станции не фиксируют.

"Она незаконно захвачена, ряд объектов на станции заминированы, и так существует риск, что государство-террорист может пойти на эскалацию ситуации и завершить подготовку к теракту", – говорится в сообщении Юсова.

Оценка Офиса Президента

Михаил Подоляк – советник главы Офиса Президента – оценил угрозу теракта на ЗАЭС как 50 на 50. Он отметил, что Россия использует террористические методы ведения войны. В то же время оккупанты понимают: мир следит за ситуацией на ЗАЭС. Если Россия что-нибудь совершит, ответ будет. В частности, говорится о санкциях против "Росатома".

Что рекомендуют людям

Движение "Атеш" сообщило, что во временно оккупированных Энергодаре и Мариуполе появились мобильные радиационные лаборатории оккупантов. Это происходит на фоне того, что оккупанты, в частности представители "Росатома", и часть коллаборантов покинули ЗАЭС и скрылись из Энергодара . По состоянию на 4 июня захватчики продолжают убегать.

В Никопольском РВА призвали людей не паниковать. Если теракт произойдет, людей проинформируют, что делать. В частности, объявят о начале эвакуации.

В Минздраве людям дали рекомендации, что взять в тревожный чемоданчик в случае теракта.



Что взять в тревожный чемодан / Инфографика Минздрава