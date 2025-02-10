Его прежде всего интересуют интересы США, – Юсов об ожиданиях от президентства Трампа

В СМИ появлялось много различных пессимистических прогнозов для Украины после победы на президентских выборах в США Дональда Трампа. В частности, что новый глава Белого дома якобы прекратит оказывать помощь.

Что надо ждать миру и Украине от президента Трампа, учитывая его резкость, об этом представитель Главного управления разведки Минобороны Украины рассказал в интервью YouTube-каналу "Дайджест Блауша", сообщает 24 Канал.

Важно Трамп заявил, что у него есть конкретный план завершения войны, – NYP

Каким будет президентство Трампа

Представитель ГУР МО убежден, что помощь Украине в интересах Соединенных Штатов Америки и с точки зрения ценностей, и прагматических вещей, в частности геополитических, безопасности и экономических.

Дональд Трамп прагматичный человек, который показывает, что его прежде всего интересуют интересы США,

– отметил Юсов.

По его словам, Украина сделает все для того, чтобы американо-украинское сотрудничество и партнерство было взаимовыгодное.

К слову, вопрос продолжения Украине военной помощи новая администрация президента США рассмотрит на этой неделе. Советник президента США Майк Волц заявил, что в Белом доме хотят компенсировать эти расходы благодаря партнерству с Украиной относительно наших редкоземельных элементов, природных ресурсов, нефти и газа, а также покупка наших.

Кроме того, он отметил, что США не будут давать гарантий безопасности Украине, а ответственность за войну в Украине должна взять на себя Европа.

В то же время Владимир Зеленский заявил, что Трампу нужно не только закончить войну, но и обеспечить, чтобы у Владимира Путина не было шансов вернуться снова с агрессией против Украины.