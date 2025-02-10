Що треба чекати світу та Україні від президента Трампа, враховуючи його різкість, про це представник Головного управління розвідки Міноборони України розповів в інтерв'ю YouTube-каналу "Дайджест Блауша", повідомляє 24 Канал.

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Представник ГУР МО переконаний, що допомога Україні в інтересах Сполучених Штатів Америки й з погляду цінностей, і прагматичних речей, зокрема геополітичних, безпекових та економічних.

Дональд Трамп прагматична людина, яка показує, що його насамперед цікавлять інтереси США,

– зазначив Юсов.

За його словами, Україна зробить все для того, щоб американсько-українська співпраця та партнерство було взаємовигідне.

До слова, питання продовження Україні військової допомоги нова адміністрація президента США розгляне цього тижня. Радник президента США Майк Волц заявив, що у Білому домі хочуть компенсувати ці витрати завдяки партнерству з Україною щодо наших рідкісноземельних елементів, природних ресурсів, нафти та газу, а також купівля наших.

Крім того, він зазначив, що США не даватимуть гарантій безпеки Україні, а відповідальність за війну в Україні має взяти на себе Європа.

Водночас Володимир Зеленський заявив, що Трампу потрібно не лише закінчити війну, а й забезпечити, щоб у Владіміра Путіна не було шансів повернутися знову з агресією проти України.