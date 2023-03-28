У Зеленского объяснили, будет ли в Украине усиление мобилизации

Россия заявила о размещении на территории Беларуси ядерного оружия. После этого начали распространяться сообщения, что это может стать причиной усиления мобилизации. Народный депутат сказал, так ли это.

Глава фракция "Слуга народа" Давид Арахамия не так давно заявил, что следует ожидать усиления мобилизационных мер из-за потенциальной ядерной угрозы со стороны Беларуси. Его слова опроверг нардеп и член комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороне Федор Вениславский.

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"Необходимости нет"

По словам депутата, возможное размещение ядерного оружия России в Беларуси не может стать причиной проведения дополнительной мобилизации в Украине. Вениславский констатировал, что в Украине объявлена всеобщая мобилизация с начала полномасштабного вторжения – это и предусматривает мобилизацию военнообязанных при такой необходимости.

На сегодняшний день какой-то потребности в очень резком увеличении мобилизационного ресурса нет. Мобилизационные мероприятия проводятся практически постоянно по заявкам Генштаба, понимающего, какое количество и каких военнообязанных, в каких учетных специальностях нуждаются наши ВСУ,

– сказал он.

Кроме того, Вениславский предположил, что дополнительные силы и средства, в частности, мобилизационный ресурс, могут потребоваться во время контрнаступления.

Когда Украина будет вынуждена переходить в контратаки, понадобятся дополнительные силы и средства, которые должны обеспечить эффективность этих наступательных операций. Когда такая потребность возникнет, опять же, это будет определять Генштаб с учетом планирования, перспектив и реального текущего положения вещей,

– подчеркнул нардеп.

Существуют ли "волны мобилизации": что говорят в Минобороны

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр констатировала, что говорить о каких-то "волнах мобилизации" вообще не целесообразно, поскольку в Украине продолжается всеобщая военная мобилизация с 24 февраля 2022 года – то есть с начала полномасштабного вторжения.

По ее словам, благодаря мобилизации и высокой мотивации украинского народа ВСУ уже сохранили государство весной 2022 и теперь доведут дело до конца – то есть освободят все земли от оккупантов.