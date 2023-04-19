Будет месть в 10-кратном размере: в 68-й бригаде подтвердили гибель Олега Барны
В понедельник, 17 апреля, стало известно, что на войне в Украине погиб экс-нардеп Олег Барна. Сегодня это печальное известие подтвердили в 68 бригаде, где служил защитник.
На странице бригады в инстаграме опубликовали прощальный пост. Отмечают, что помощник гранатометчика, старший сержант Олег Барна погиб во время выполнения боевого задания.
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Как вспоминают о защитнике его собратья
Воины говорят, что Барна известен всем, как бывший народный депутат восьмого созыва, но для них он – собрат, который на равных со всеми выполнял боевые задачи.
Когда командиры объявили набор в группу на штурм вражеских позиций, старший сержант Барна не сомневался ни минуты. Задача выполнена, враг выбит. Но, к сожалению, ценой жизней наших ребят,
– говорится в посте.
Бойцы подчеркнули, что за каждую жизнь их собратьев будет месть в десятикратном размере.Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования семье и близким погибшего Олега Барны. Вечная память Герою!
Добавим, что экс-нардеп погиб за день до своего Дня рождения. Защитнику 18 апреля должно было исполниться 56 лет. В первые дни полномасштабной войны он пошел в армию добровольцем и уже 25 февраля 2022 года был зачислен на должность командира гранатометного отделения.
Бывший нардеп погиб под Угледаром
Об этом сообщили в Верховной Раде. Там отмечают, что Барна во второй день полномасштабной войны отправился добровольцем на фронт в составе 44-й артиллерийской бригады имени Даниила Апостола. Впоследствии продолжил службу в звании сержанта в 68-й отдельной егерской бригаде имени Олексы Довбуша.
Последние дни воевал на востоке Украины в одной из самых горячих точек – под Угледаром Донецкой области.
"Руководство Верховной Рады Украины, народные депутаты Украины, руководство и работники Аппарата Верховной Рады Украины выражают искренние соболезнования родным и близким Олега Степановича. Вечная память и уважение защитнику!" – говорится в сообщении.
Анна Маляр прокомментировала гибель Барны
- Следует напомнить, что после огласки гибели защитника пресс-офицер 68-й отдельной егерской бригады имени Довбуша Мирослав Семенюк в комментарии Суспильному заявил, что тело Олега Барны еще не эвакуировали с поля боя, поэтому официально погибшим его не считают. Однако "все указывает на то, что он погиб".
- Заместитель министра обороны Анна Маляр подчеркнула, что родственники не должны узнавать о гибели военнослужащего из интернета. В ВСУ есть установленный порядок оповещения родственников о гибели воина.
- Маляр объяснила, что, если тело не найдено, тогда семье сообщается, что военнослужащий пропал без вести при определенных обстоятельствах. Такой военнослужащий в учете будет со статусом "без вести пропавший". Когда тело найдено и идентифицировано, сообщается о смерти.
- Более того, она добавила, что уже был случай, когда свидетели видели гибель, но тело военного не нашли. Впоследствии боец оказался жив.