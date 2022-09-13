Об этом 24 каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович. По его словам, российские захватчики на Харьковщине несут большие потери.

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Как отметил военный обозреватель, часть оккупантов, спасаясь от ВСУ, убегали через границу в россию или на другие оккупированные территории.

Настроения в российской армии

Эти военные сейчас находятся в сложном морально-психологическом состоянии и больше не хотят иметь ничего общего с российской армией.

Я не думаю, что вообще в тех подразделениях кто-нибудь останется. Будет очень много отказников, очень много попыток разорвать контракты и покинуть ряды вооруженных сил российской федерации после постигшей их в Харьковской области катастрофы,

– подчеркнул Попович.

Именно по этой причине российское командование не сможет перебросить эти российские подразделения на другие участки фронта в Украине.

"Сейчас на любом направлении украинская армия может идти в контрнаступление. Переброска российских войск, которые были на Харьковщине, на другие направления только усугубит ситуацию для оккупантов", – отметил военный обозреватель.

Причина стремительного побега россиян в Харьковской области

Как отметил Попович, оккупанты в Харьковской области были очень деморализованы.

10 сентября, когда харьковский фронт у россиян рушился сильнее всего, путин открывал колесо обозрения в Москве. А потом был фейерверк в честь города. Этот салют очень задел как российских бойцов на передовой, так и сторонников войны в Украине, которые даже начали ругать путина и шойгу,

– рассказал военный обозреватель.

Поведение военно-политического руководства в Москве сильно ударило по боевому духу российских военных в Харьковской области.

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"Перед ними встал вопрос: "А зачем нам удерживать Харьковскую область и проливать свою кровь, если даже главное командование в лице владимира путина самоустранилось от своих обязанностей? Это стало одной из главных причин коллапса российской армии в Харьковской области", – отметил Попович.

Он добавил, чтобы вернуть боеспособность сбежавшим из Харьковщины российским военным, их руководство должно провести длительную и серьезную психологическую работу.

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