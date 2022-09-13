Про це 24 каналу розповів військовий оглядач Денис Попович. За його словами, російські загарбники на Харківщині зазнали великих втрат.

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Як зазначив військовий оглядач, частина окупантів, рятуючись від ЗСУ, тікали через кордон у росію або на інші окуповані території.

Настрої у російській армії

Ці військові зараз перебувають у складному морально-психологічному стані і більше не хочуть мати нічого спільного з російською армією.

Я не думаю, що взагалі у тих підрозділах хтось залишиться. Буде дуже багато відмовників, дуже багато спроб розірвати контракти та покинути лави збройних сил російської федерації після тієї катастрофи, яка спіткала їх у Харківській області,

– наголосив Попович.

Саме з цієї причини російське командування не зможе перекинути ці російські підрозділи на інші ділянки фронту в Україні.

"Зараз на будь-якому напрямку українська армія може йти у контрнаступ. Перекидання російських військ, які були на Харківщині, на інші напрямки тільки погіршить ситуацію для окупантів", – зазначив військовий оглядач.

Причина стрімкої втечі росіян на Харківщині

Як зазначив Попович, окупанти у Харківській області були дуже деморалізовані.

10 вересня, коли харківський фронт у росіян валився найбільше, путін відкривав колесо огляду в Москві. А потім був феєрверк на честь дня міста. Цей салют дуже зачепив як російських бійців на передовій, так і прихильників війни в Україні, які навіть почали лаяти путіна і шойгу,

– розповів військовий оглядач.

Поведінка військово-політичного керівництва у Москві дуже вдарила по бойовому духу російських військових у Харківській області.

До теми Колесо огляду, яке помпезно відкривав путін у Москві, одразу ж зламалося

"Перед ними постало питання: "А навіщо нам утримувати Харківську область і проливати свою кров, якщо навіть головне командування в особі владіміра путіна самоусунулося від своїх обов'язків? Це стало однією з головних причин колапсу російської армії на Харківщині", – зауважив Попович.

Він додав, що аби повернути боєздатність російським військовим, які втекли з Харківщини, їхнє керівництво має провести тривалу та серйозну психологічну роботу.

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