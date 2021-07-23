Боевики активизируются на Донбассе перед Днем Независимости, – Жданов
Источник:24 канал
Пророссийские боевики активизируются на Донбассе перед Днем Независимости Украины. Стоит ожидать новых провокаций и обстрелов украинских позиций.
Такую информацию сообщил в эфире 24 канала военный эксперт Олег Жданов. Он отметил, что стоит ждать эскалации на Донбассе.
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По его словам, стоит к этому готовиться, ведь началась переброска войск из Западного военного округа на территорию Беларуси для подготовки участия в учении "Запад-2021". Россия может усилить обстрелы украинских позиций.
Традиционно будет конфронтация перед Днем Независимости Украины. Тем более, что у нас годовщина – 30 лет. Уже в ближайшее время мы будем наблюдать усиление обстрелов, к сожалению,
– заметил Жданов.
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Война на Донбассе: последние потери
- Александр Горбенко умер в больнице 19 июля. Украинский боец долго боролся за жизнь после того, как получил ранение. У него осталась 2-летняя дочь.
- Наводчик танкового батальона Александр Юрков погиб 14 июля на Донбассе. Ему было всего 19 лет.
- Украинский защитник Андрей Беляев погиб за несколько дней до своего дня рождения. Он должен был праздновать 39-летие.