Будет продвигаться медленно, – депутат Европарламента предположил, когда ждать седьмого пакета санкций
Работа над седьмым пакетом санкций против России не будеть быстрой. В лучшем случае он будет готов в начале осени.
Об этом 24 каналу рассказал депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс. По его словам, если серьезные дискуссии о седьмом пакете санкций начнут летом – в конце июня – в июле, то есть уже сейчас, то закончить его смогут до сентября.
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Ибо он будет пробиваться очень тяжело, медленнее,
– убежден Ауштрявичюс.
К тому же многие высокопоставленные чины и евродепутаты летом уезжают в отпуска. Такое "летнее настроение", как говорит депутат, играет не на руку согласованию седьмого пакета.
Однако, главное, чтобы следующие санкции были в повестке дня, ведь есть еще много рычагов влияния, которые могут нанести болезненный удар Кремлю.
"Нужно согласиться, что экономическая ситуация и вообще прогнозы в Евросоюзе не очень дружелюбны, и рост инфляции, рост цен на энергетику многие связывают с санкционной политикой, хотим мы этого или нет", – пояснил Ауштрявичюс.
Он добавил, что, чтобы опровергать и объяснять это, нужно участвовать не в одной дискуссии. Нужно, так сказать, менять мышление, а это занимает время.
А если есть такие заинтересованные политики, как Орбан, которые, по-моему, на прямом канале с Москвой, то чего мы можем ожидать? Конечно, пробиваться такой вопрос будет очень тяжело,
– подытожил литовский политик.
Пятрас Ауштрявичюс рассказал о седьмом пакете санкций: смотрите видео
Санкции против России: последние новости
- Как пишет издание Bloomberg, Россия впервые с 1918 года испытала дефолт по внешнему долгу в иностранной валюте. Это стало результатом санкций Запада против страны-агрессора, перекрывших пути платежей иностранным кредиторам.
- Тем временем Япония в очередной раз расширит санкции против России. В этот раз запреты будут касаться импорта российского золота, предоставления России некоторых услуг, а также 70 физических лиц и 90 военных организаций.
- К антироссийским санкциям присоединится и Молдова. По словам спикера парламента Игоря Гроса, статус кандидата в ЕС предусматривает проявление солидарности с европейскими странами, так что Молдова будет солидарной и в вопросе санкций.