Будет работать на провластную организацию: Протасевич отпущен из-под домашнего ареста в Беларуси

Основатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич отпущен из-под домашнего ареста в Беларуси. Он рассказал, что расследование по его делу – до сих пор продолжается.

Об этом Протасевич рассказал в прямом эфире на канале директора провластного центра Системная правозащита Дмитрия Белякова. Он подтвердил, что последние семь месяцев провел под домашним арестом.

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Протасевич говорит, что ему тяжело социализироваться

Я только что оставил место, где я находился под домашним арестом довольно долго. Действительно, очень трудно адаптироваться и социализироваться, когда долго находился в изоляции. У меня фактически не было контактов с людьми,

– сказал Протасевич.

Протасевич заявил, что пока нет конкретных планов, однако хочет разворачивать медиадеятельность в рамках именно "Системной правозащиты". Он говорит, что планирует перезапустить свой телеграм-канал Sprava.

Что известно о "Системной правозащите"

Центр основан Дмитрием Беляковым в октябре 2021 года.

Беляков – известный провластный активист.

Он известен тем, что сражался против символики протестов, которой украшали белорусские дома и дворы.

Также Беляков пытался создать пророссийскую партию.

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Коротко о задержании Романа Протасевича:

Самолет, на котором был Протасевич, летел из Афин в Вильнюс. Его принудительно посадили в Минске – вроде бы из-за угрозы заминирования.

С самолета сняли Романа Протасевича и его девушку.

Против обоих предъявлены обвинения по уголовным делам.

Затем Протасевич пошел на соглашение со следствием и даже обвинил западные страны в финансировании протестов в Беларуси.

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