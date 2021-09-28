Будет серьезный разговор, – "слуга" рассказала, чего ожидать от визита Зеленского в Трускавец

Президент Украины Владимир Зеленский приедет в Трускавец уже 2 октября. В "Слуге народа" не ожидают никакого веселья или похвалы.

В свою очередь это будет достаточно серьезная и конструктивная встреча. Об этом рассказала в эфире 24 канала народный депутат Елена Мошенец.

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По ее словам, весь энтузиазм, "розовые очки", которые были 2 года назад, сейчас очень омрачаются. В то же время у кого-то их уже вообще нет.

Я думаю, что с президентом будет очень серьезный разговор,

– отметила Мошенец.

Она объяснила, что не все министерства эффективны. Кроме этого, в некоторых комитетах есть проблемы.

Мошенец: президент должен дать пинка

"Слуга народа", как заметила нардеп, работает для украинского народа, государства, а не для того, чтобы доказать свою особенность.

"Президент должен дать турбопинок для того, чтобы двигались гораздо быстрее и чтобы собственные амбиции не мешали общему делу", – отметила Мошенец.

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"Слуги народа" – в Трускавце: главное