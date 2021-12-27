Будет стимул закончить войну, – Уолкер сказал, как усмирить Путина

Весь мир пытается остановить Владимира Путина, учитывая угрозу возможного нового наступления России на Украину. Есть ряд причин, которые могут вынудить его отменить планы.

Так считает экс-спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Уолкер. Он подчеркнул, что остановить войну в Украине может именно Путин, потому что он ее начал.

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"Думаю, если он почувствует больше давления США и Европы в виде санкций, военной помощи Украине, дипломатического давления, публичного разоблачения того, что Россия делает в Украине… Думаю, это может повлиять на расчеты Путина и будет стимулом закончить войну", – сказал Уолкер.

Вероятное новое наступление России: последние новости

Кремль снова обвиняет во всем Запад. Министр иностранных дел Сергей Лавров сказал, что США хотят устроить "войнушку" в Украине и обвинить Россию.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Путин хочет уничтожить Украину, но это ему не удастся.

В то же время, помощь от западных партнеров Украина получит. В частности, США планируют предоставлять разведданные для отражения атак России.

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В Белом доме опровергли информацию о том, что США давят на Украину касательно автономии оккупированным территориям на Востоке Украины.