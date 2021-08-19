Буду рада присоединиться, – Карими о саммите первых леди и джентльменов в Киеве

Афганская режиссер Сахра Карими сообщила, что была бы рада присоединиться к саммиту первых леди и джентльменов. Его в Киеве 23 августа проведет Елена Зеленская.

Карими отметила: она хочет донести до участниц и участников саммита голос афганских женщин и афганских художников. Женщина подчеркнула, что верит в равенство и то, что мужчины и женщины могут вместе бок о бок строить сильное развитое общество.

Обратите внимание У многих людей в Афганистане "Талибан" был внутри, но притворялись другими, – карими

Первая леди Украины (Елена Зеленская – 24 канал) устраивает форум, я буду очень рада к нему приобщиться и донести до его участников голос афганских женщин и афганских художников,

– заявила Карими.

Форум в Киеве: главное

Накануне Дня Независимости 23 августа Елена Зеленская впервые в истории нашей страны проведет в Киеве саммит первых леди и джентльменов.

Приоритетными темами мероприятия станет борьба с вызовами из-за коронавируса, а также – Будущее образования, обеспечение равных возможностей и преодоление дискриминации.

Главное из интервью Карими

Сахра Карими рассказала, что народ Афганистана боялся победы Дональда Трампа на выборах президента США в 2020 году. Когда афганцы узнали о победе Джо Байдена, были очень счастливы.

В то же время Байден принял решение вывести войска США из Афганистана.

Режиссер убеждена: раз уж решили завершить военную операцию, стоило сделать это потише.

Женщина призналась, что уже не верит в мировое сообщество. В то же время страны имеют шанс еще кое-что сделать: не признать правительство "Талибана".

По словам Карими, террористы хотят официального признания. Именно поэтому они надели маски и маскируют свою реальную сущность. Как только мир признает власть талибов, Афганистану – конец.

Режиссер признала, что в Афганистане есть сторонники талибов. В основном это – мужчины, которые хотят, чтобы женщины были бесправными.