Будут ли изменения после переговоров в Женеве: военные на Донбассе сомневаются
Источник:фейсбук Donbas Frontliner
Россия на днях проводит переговоры с США, НАТО и ОБСЕ. Военные на Донбассе отмечают относительную тишину на фронте, однако сомневаются, что это продлится долго.
Возможность обострения агрессии со стороны России на фронте оценивают 50 на 50.
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Военные сомневаются, что тишина на Донбассе будет долгой
Вдоль линии разграничения сейчас относительная тишина на фоне ряда встреч НАТО – Россия. "В то же время штаб ООС продолжает фиксировать нарушения со стороны российских оккупационных войск на Донбассе", – говорят военные.
В частности, 10 января из 120-миллиметровых минометов оккупанты били в сторону Попасной и Катериновки. По Пескам противник ударил из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.
Будут ли изменения после переговоров – военные считают, что вряд ли. Сбавят ли российские наемники обороты, будет видно уже через несколько дней.
Если пойдут – то мы готовы. Не знаю, с этим затишьем действительно, молчат-молчат, да не надолго,
– подчеркнул один из бойцов.
Он обратил внимание: если украинские воины соблюдают перемирие, то оккупанты не умеют.
Переговоры США и России по "гарантиям безопасности": что известно
- 10 января в Женеве состоялся первый раунд переговоров между США и Россией по "гарантиям безопасности". Делегации возглавляли заместитель государственного секретаря США Венди Шерман и замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
- Представитель России заявил, что его страна якобы не планирует нападать на Украину. В то же время уже через несколько минут он цинично заметил: "риски военной конфронтации не стоит недооценивать".
- При этом представитель Госдепа подчеркнула, что Вашингтон не позволит никому "закрыть дверь в НАТО" для любой страны.
- Уже 12 и 13 января Россия проведет переговоры с НАТО и ОБСЕ соответственно.
К теме – как проходили переговоры в Женеве – смотрите видео
Текст сообщения Венди Шерман:
Столтенберг и я встретились, чтобы обсудить завтрашний Совет НАТО – Россия и необходимость действий России для деэскалации напряженности. Мы подтвердили единый подход НАТО к России, который балансирует между сдерживанием и диалогом, и подчеркнули нашу непоколебимую поддержку Украины.
Текст сообщения Donbas Frontliner:
Уйдут или нет..? 50 на 50
Donbas Frontliner продолжает работать на фронте.
Вдоль линии разграничения сейчас относительная тишина на фоне ряда встреч НАТО – Россия. В то же время штаб ООС продолжает фиксировать нарушения со стороны российских оккупационных войск на Донбассе.
Так, накануне 120-мм минометы работали в сторону Попасной и Катериновки. По Пескам противник ударил из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.
Будут ли изменения после переговоров – военные считают, что вряд ли. Как будет на самом деле – увидим уже через несколько дней.
"Если пойдут – то мы готовы. Не знаю, с этим затишьем действительно, молчат-молчат, да не надолго. Если мы соблюдаем перемирие, то они не умеют", – говорит один из военнослужащих.