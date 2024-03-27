Будут ли мобилизовать в Украине с 18 лет: Зеленский категорично ответил оппонентам

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Сумскую область, где пообщался со студентами. В ходе разговора студенты подняли вопрос о мобилизации.

Напомним, что Министерство обороны обнародовало объяснения относительно отдельных положений законопроекта №10449, который предусматривает нововведения в мобилизации и подготовке. В частности в нем указано объяснение, предусматривает ли законопроект мобилизацию граждан с 18 лет.

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Зеленский высказался о мобилизации с 18 лет

Президент Украины во время разговора со студентами Сумщины отметил, что на сегодня есть всеобщая мобилизация в Украине. "Этот закон действует, он не изменен с точки зрения возраста. Вы знаете, что есть запросы на изменения и соответствующее законодательство было проголосовано в Верховной Раде – уменьшение возраста с 27 до 25, но это точно не касается 22, 23, 24 лет", – подчеркнул лидер государства.

По словам Владимира Зеленского, он знает, что сейчас распространяется новый нарратив, что будут "кого-то 18-летних мобилизовать".

Нет,

– четко подчеркнул президент Украины.

Он призвал не верить нарративам, а доверять только официальным данным и проверять информацию на официальных сайтах.

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