Будут ли мобилизовать в Украине с 18 лет: Зеленский категорично ответил оппонентам
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Сумскую область, где пообщался со студентами. В ходе разговора студенты подняли вопрос о мобилизации.
Напомним, что Министерство обороны обнародовало объяснения относительно отдельных положений законопроекта №10449, который предусматривает нововведения в мобилизации и подготовке. В частности в нем указано объяснение, предусматривает ли законопроект мобилизацию граждан с 18 лет.
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Зеленский высказался о мобилизации с 18 лет
Президент Украины во время разговора со студентами Сумщины отметил, что на сегодня есть всеобщая мобилизация в Украине. "Этот закон действует, он не изменен с точки зрения возраста. Вы знаете, что есть запросы на изменения и соответствующее законодательство было проголосовано в Верховной Раде – уменьшение возраста с 27 до 25, но это точно не касается 22, 23, 24 лет", – подчеркнул лидер государства.
По словам Владимира Зеленского, он знает, что сейчас распространяется новый нарратив, что будут "кого-то 18-летних мобилизовать".
Нет,
– четко подчеркнул президент Украины.
Он призвал не верить нарративам, а доверять только официальным данным и проверять информацию на официальных сайтах.
Будет ли экономическое бронирование
- Нардеп от Слуги народа, член профильного комитета Игорь Копытин рассказал, что были отдельные предложения по бронирования лиц, которые получают определенную зарплату и платят налоги – однако их отклонили "даже без обсуждения". По словам нардепа, это нарушает принцип равенства граждан.
- "Целью законопроекта является установление социально справедливой мобилизации. Фактической сутью таких поправок стал бы принцип "война для бедных". А это недопустимо", – подчеркнул нардеп.
- В то же время Копытин отметил, что в комитете происходит предварительное рассмотрение.
- Есть вероятность, что в сессионном зале Верховной Рады во время второго чтения авторы этих поправок смогут инициировать их учет.