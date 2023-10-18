Будут ли наказывать мужчин, незаконно выехавших за границу: у Зеленского поставили точку над "і"

В Украине давно уже ищут механизм возвращения и наказания беглецов за границу. Представитель президента Федор Вениславский считает, что уголовное преследование уклонистов может иметь и негативные последствия.

В настоящее время трудно назвать точную цифру военнообязанных, незаконно пересекших границу после 24 февраля 2022 года. Об этом заявил член Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Федор Вениславский и уточнил, планируют ли наказывать таких мужчин.

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Определить, кто нарушитель, а кто нет – непросто

Вениславский признал, что сегодня непросто определить, кто из мужчин, покинувших Украину, уехал законно, а кто – нет. Они могли использовать поддельные документы – например, об инвалидности или непригодности к службе. В этом случае теоретически речь идет об уголовном наказании.

Также мужчины могли перейти границу вне пункта пропуска – лес, горы, реку. Тогда это административное правонарушение.

Совсем другая история, когда мужчина уехал законно, например, через систему "Путь", но потом не вернулся. Тогда надо выяснять, какие именно нормы закона нарушил этот человек и нарушил ли вообще, в частности, можно ли считать, что он незаконно пересек государственную границу.

Важно, что никто не может быть принудительно вернуться в Украину, если он законно пересек государственную границу,

– подчеркнул Вениславский.

Чиновник отметил, что определять нарушителей сложно, потому что нет статистики и юридических фактов.

Наказание может иметь обратный эффект

Депутат рассказывает, что одно время его Комитет даже разрабатывал законопроект, который предусматривал уголовное наказание для мужчин, выехавших из Украины во время военного положения и не вернувшихся. Однако, добавил Вениславский, со временем его мнение по этому вопросу изменилось.

Когда началась дискуссия, понял, что таким образом мы можем не только стимулировать возвращение – мы можем отрезать желание вообще возвращаться в Украину.

– отметил политик.

Вениславский считает, что сейчас не следует вводить наказания для таких людей. Следует учитывать, в частности, демографическую политику и сохранение украинской нации.

В то же время, депутат выступает за преследование лиц, которые купили себе поддельные документы и смогли уехать. Впрочем, отмечает, что каждый частный случай должен быть расследован, а решение должен принимать суд.

Наказание для уклоняющихся за границей: какие заявления звучали раньше

В ГПСУ заявляли, что военнообязанные, незаконно выехавшие из Украины, когда вернутся, будут привлечены к ответственности.

В МВД тоже предположили, что уклоняющиеся по возвращении из-за границы могут понести ответственность. По словам главы МВД Игоря Клименко, речь идет, в частности, о штрафах. Если выезд за границу совершили по поддельным документам – тогда это уголовная ответственность. Министр уточнил, что еще предстоит наработать общий подход к решению этой проблемы.