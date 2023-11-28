Есть несколько условий: когда Украина сможет восстановить полностью энергосистему

Очевидно, что оккупанты продолжат массированные ракетные удары этой зимой. Отключения света вполне могут быть, но есть и положительные нюансы.

Об этом 24 Каналу рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, отметив, что международные партнеры продолжают помогать Украине восстанавливать энергосистему. Уже была информация что Германия предоставит 300 миллионов евро для "Укрэнерго" на ремонт и модернизацию сети.

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Эти средства можно считать первым вкладом в подготовку на отопительный сезон 2024 – 2025. Ведь сомнительно, что их успеют использовать на ремонт высоковольтных сетей уже сейчас.

В каком состоянии энергосистема Украины

Как отметил Харченко, по расчетам Всемирного банка, общая стоимость всех энергетических активов, которые повредила и разрушила Россия в Украине, составляет более 40 миллиардов долларов. Поэтому понятно, что быстро восстановить энергосистему не удастся. Даже после победы это займет время.

Однако сейчас есть понимание, что нужно делать. У меня нет иллюзий, что не будет обстрелов. Будут обстрелы. Хочу верить, что за период 1,5 – 2 года мы победим и перейдем к мирной жизни. Тогда есть шансы, что к 2029 году сможем восстановить энергосистему должным образом,

– сказал Харченко.

Такие термины реальны при нескольких условиях. Важно, чтобы было финансирование; понимание как все сделать и победа в войне.

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Конечно, зима будет непростой. Но не нужно из-за этого паниковать. Отключения света вполне возможны и из-за непогоды, и из-за обстрелов. Но они не станут условным апокалипсисом.

Не будет ситуации, что просто все "умрем". Украинцы уже показали, что умеют выживать в самых сложных условиях. Знаем, к чему и как готовиться. Думаю, что все будет хорошо. Прорвемся. Зима будет позади – и наступит весна,

– заметил Харченко.

Какая ситуация с энергосистемой Украины: коротко