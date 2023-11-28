Про це 24 Каналу розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, зауваживши, що міжнародні партнери продовжують допомагати Україні відновлювати енергосистему. Вже була інформація, що Німеччина надасть 300 мільйонів євро для "Укренерго" на ремонт та модернізацію мережі.

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Ці кошти можна вважати першим внеском до підготовки на опалювальний сезон 2024 – 2025. Адже сумнівно, що їх встигнуть використати на ремонт високовольтних мереж вже зараз.

В якому стані енергосистема України

Як наголосив Харченко, за розрахунками Світового банку, загальна вартість усіх енергетичних активів, які пошкодила та зруйнувала Росія в Україні, становить понад 40 мільярдів доларів. Тому цілком зрозуміло, що швидко відновити енергосистему не вдасться. Навіть після перемоги це займе час.

Однак зараз є розуміння, що саме потрібно робити. В мене немає ілюзій, що не буде обстрілів. Будуть обстріли. Хочу вірити, що в горизонті 1,5 – 2 років ми переможемо та перейдемо до мирного життя. Тоді є шанси, що до 2029 року зможемо відновити енергосистему належним чином,

– сказав Харченко.

Такі терміни реальні за кількох умов. Важливо, щоб було фінансування; розуміння, як усе зробити та перемога у війні.

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Звісно, зима буде непростою. Але не потрібно через це панікувати. Відключення світла цілком можливі і через негоду, і через обстріли. Та вони не стануть умовним "апокаліпсисом".

Не буде ситуації, що просто всі "помремо". Українці вже показали, що вміють виживати за найскладніших умов. Знаємо, до чого і як готуватися. Думаю, що все буде добре. Проб'ємося. Зима буде позаду – і настане весна,

– зауважив Харченко.

Яка ситуація з енергосистемою України: коротко