Будут ли повестки и направления на ВВК в Резерв+: Вениславский дал окончательный ответ

С 18 июня приложение Резерв+ будет иметь полную юридическую силу, ведь выйдет из тестового режима. Впрочем, электронных повесток и направления на военно-врачебную комиссию в приложении не будет.

Об этом в интервью заявил член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский. В то же время в Минобороны накануне, 9 июня, заявляли, что в приложении Резерв+ могут ввести повестки на военно-врачебную комиссию для "ограниченно годных".

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Вениславский рассказал, будут ли повестки в Резерв+

Вениславский отметил, что вопрос электронных повесток рассматривали еще во время работы над новым законопроектом о мобилизации. Тогда было принято решение, что их вводить не будут.

Этот вопрос мы обсуждали и очень дискутировали над ним во время работы над законопроектом о мобилизации. И конечная позиция была консенсусная – электронных повесток через электронные кабинеты не будет,

– объяснил Вениславский.

Он также добавил, что в законе о мобилизации не регламентировали возможность направления через электронный кабинет любых сообщений или направлений на ВВК. Поэтому, как отметил Вениславский, с точки зрения закона направлять на ВВК через электронные средства коммуникации нельзя.

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Приложение Резерв+: последние новости

С 18 июня в приложении Резерв+ появится QR-код, который предоставит полную юридическую силу электронному военно-учетному документу, в том числе – для пересечения границы. Кроме того, электронный военный документ будет признаваться всеми органами власти.

По состоянию на 9 июня свои военно-учетные данные в приложении Резерв+ обновили 1,6 миллиона военнообязанных, призывников и резервистов. Более 200 тысяч из них – женщины.

Военнообязанным, которые обновили свои военно-учетные данные в приложении Резерв+, на улице могут выдать повестку. Впрочем, она будет не для уточнения данных, а для прохождения военно-врачебной комиссии. Юрист Екатерина Анищенко отметила, что такие действия являются вполне законными.

В приложение Резерв+ также планируют добавить функцию онлайн-ректрутинга. Это позволит военнообязанным украинцам просматривать вакансии и подавать заявку.