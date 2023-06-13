Зависит, будем ли идти на Киев: Путин сделал заявление о мобилизации россиян

Владимир Путин 13 июня провел встречу с так называемыми военкорами. Он ответил на вопрос, будут ли в России проводить снова мобилизацию.

Российский президент заверил всех присутствующих, что пока в стране-агрессоре проводить мобилизацию не будут. Таким образом, он намекнул, что Москва не планирует идти на Киев. Далее 24 Канал приведет цитату Путина и другие заявления, касающиеся мобилизации.

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Россия пока не планирует идти на Киев

Он также обратил внимание на настроение внутри страны. Мол, есть общественные деятели, считающие, что необходимо набрать еще около миллиона солдат. По словам бункерного деда, все будет зависеть от того, какие цели хотят достичь внутри страны.

Нужно ли нам идти на Киев? Если да, то нужна новая мобилизация, если нет, – не нужна. Сегодня нет необходимости в дополнительной мобилизации,

– отметил кровавый диктатор.

В России и без этого не останавливалась мобилизация. Просто следует понимать, что если она не объявлена, то это не значит, что ее нет.

Путин также ответил на вопрос, сколько же будут воевать мобилизованные. По его словам, закон не предусматривает конкретные сроки. Так что "выходить надо будет из развития ситуации". Ему вообще не стоит беспокоиться о каких-то терминах, ведь часть мобилизованных не успевает повоевать, пополнив статистику потерь врага.

Путин придумал басню о добровольцах

По словам бункерного диктатора, россияне якобы сами записываются в армию, чтобы защищать свое государство. Также он отметил, что сейчас акцент делают на контрактниках. Президент России уверяет, что с января 2023 года якобы набрали еще 156 тысяч человек.

За последнюю неделю контракты подписали 9 500 человек. В этих условиях минобороны России сообщает, что потребности в мобилизации нет,

– добавил он.

На вопрос, будут ли объявлять в России военное положение, он ответил, что и в этой необходимости нет.

Отметим, что, общаясь с военкорами, Путин также сделал циничное заявление относительно так называемых "атак российских населенных пунктов беспилотниками". По словам диктатора, если эти "обстрелы" будут продолжаться, то он якобы готов создать на территории Украины "санитарную зону".

В то же время он похвастался, что русское войско вроде бы довольно быстро научилось сбивать эти беспилотники. Правда, обошелся без деталей относительно того, где и сколько дронов приземлили.