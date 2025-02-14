В ОП прокомментировали санкции против Порошенко и "подготовку к выборам"

СНБО ввел санкции против бывшего президента Украины Петра Порошенко, после чего появилась информация, что, якобы, это свидетельствует о "подготовке к выборам" в Украине. Однако эти события не связаны.

Советник главы ОП рассказал 24 Каналу, что выборы в Украине невозможны. Между тем введение санкций является абсолютно аргументированным решением.

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Что говорят в ОП

Спецпредставитель по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что выборы являются "признаком здоровой демократии". Хотя потом он опроверг заявление, отметив, что сейчас проведение выборов противоречило бы Конституции нашей страны, вокруг этой темы возникло много спекуляций.

Советник главы ОП заметил, что он не видит "подготовки к выборам", ведь их проведение невозможно. Кроме того, выборы не смогут решить вопрос войны.

Как можно проводить выборы в стране, которую ежедневно обстреливают? Сделать безопасный контур невозможно. Невозможно и обеспечить право быть избранным или избирать,

– подчеркнул он.

Относительно санкций СНБО против Порошенко, Подоляк отметил, что в списке есть еще несколько украинских бизнесменов и депутатов, а именно Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов, Константин Жеваго и Виктор Медведчук.

Кстати, Владимир Зеленский объяснил, что санкции ввели из-за вывода миллиардов гривен во время войны. Президент Украины добавил, что эти санкции не будут последними.

По выборам, Зеленский объяснил, что эту тему активно поднимают именно россияне, Кремль хочет видеть в Киеве своего человека.