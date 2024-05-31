В Укрэнерго рассказали, будут ли отключения света 1 июня

На фоне дефицита электроэнергии, вызванного российскими атаками, в Украине фиксируется нестабильная ситуация в энергосистеме. Но будут ли из-за этого вводить ограничения в субботу, 1 июня, ответили в Укрэнерго.

За прошедшие сутки потребности потребителей покрывались собственной генерацией и коммерческим импортом. Однако уже завтра, как сообщили в компании, будут введены лимиты на потребление электроэнергии.

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Будут ли вводить ограничения на использование электроэнергии

Так, по данным Укрэнерго, уже завтра, 1 июня, по всей Украине будут действовать лимиты на потребление электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей. Их введут в промежутке с 18:00 до 23:00.

В частности, как сообщили в компании, в случае превышения установленных лимитов облэнерго могут применять графики почасовых отключений.

Энергопитание объектов критической инфраструктуры, которые выполняют функцию жизнеобеспечения населения, не ограничивается,

– говорится в сообщении.

Заметим, что в свою очередь облэнерго распределяют полученный лимит электроэнергии так, чтобы не превышать его объем каждый час. В первую очередь заботятся, чтобы со светом были больницы, котельные, водоканалы и т.д., то есть критическая инфраструктура.

Накануне в "Энергоатоме" предостерегали о новых отключениях электроэнергии. Ведь в ближайшие дни в ремонт выведут очередные энергоблоки АЭС.

Плановые отключения света могут вернуть

Как сообщили в Укрэнерго, в период с 22 марта по 8 мая россияне пять раз целенаправленно атаковали все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Из-за значительных повреждений они не могут производить столько же электроэнергии, сколько было до начала этих атак.

Весной и летом на электростанциях проводятся плановые мероприятия по техническому обслуживанию. Это предусмотренные законодательством мероприятия, которые происходят ежегодно и необходимы для подготовки энергоблоков к работе под высокой нагрузкой следующего отопительного сезона.

Это может влиять на увеличение или уменьшение дефицита в энергосистеме, но не является его основным фактором. Дефицит в энергосистеме вызван разрушением оборудования украинских тепловых и гидроэлектростанций в результате российских обстрелов.

В компании также утверждают, что подобный вывод на плановое обслуживание атомных блоков – это необходимая мера. Это означает, что его невозможно отменить или отсрочить. От этого зависит и подготовка к отопительному сезону, и ядерная безопасность.