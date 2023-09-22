Можно ли избежать графиков отключения света зимой: в ДТЭК назвали условие

В Украине готовятся к предстоящей тяжелой зиме, связанной с возможными ракетными ударами по энергетической инфраструктуре. В ДТЭК ответили на вопрос, неизбежны ли графики отключений света.

Пролил свет на этот вопрос исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телемарафона. По его словам, есть условие, при котором можно избежать графиков отключения света.

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Будут ли выключать свет зимой

По словам Сахарука, все будет зависеть от того, будут ли атаки по объектам энергетической инфраструктуры

Если отвести за кавычки фактор обстрелов, то нам отключения не нужны. Даже зимой, когда будут пиковые нагрузки, у нас будет возможность привлекать импорт, если не будет хватать украинской генерации,

– отметил Сахарук.

Он добавил, что при отсутствии обстрелов "можно говорить о том, что мы уверенно можем пройти зиму". Впрочем, в случае, если россияне продолжат атаковать энергетическую инфраструктуру, следует быть готовыми к разным сценариям.

"Если наложить на это обстрелы, но здесь никто не знает, какими они будут, куда попадут, какие будут повреждения. Здесь мы говорим о сценариях. Сценарий когда попали – отремонтировали быстро – вернули свет. Сценарий когда попали, но достаточно сильно и тогда есть необходимость включать веерные отключения для того, чтобы балансировать спрос. Это возможно. Это один из сценариев, которые мы прорабатываем", – добавил он.

В то же время он вспомнил, что графики отключений с января – февраля были более или менее прогнозируемыми, а также отработанными. Единственный случай, когда нельзя было подавать свет по графику – значительные разрушения. Он отметил, что были такие районы и даже области, "где были полностью обесточены большие города и многие населенные пункты". Причиной были значительные повреждения подстанции или генераций.

Сахарук отметил, что в этом году энергетики уже знают, как работать. Они также изменили графики. Следовательно, если будет распределяться электроэнергия – лимиты по областям – как это предусматривают нормативы, то "все понимают, как отключение делать по графику".

В то же время в случае больших разрушений этого сделать уже не получится. В этом случае сложно будет подавать свет по графику.

Обратим внимание, что 21 сентября российские военные нанесли массированный ракетный удар по Украине. Враг впервые за 6 месяцев атаковал энергетическую инфраструктуру нашего государства. Известно, что в результате атаки без света остались некоторые жители Ровенской и Житомирской областей. Также повреждения получили сети облэнерго в Днепропетровской, Киевской и Харьковской областях.