Пролив світло на це питання виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону. За його словами, є умова, за якої можна уникнути графіків відключення світла.

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Чи вимикатимуть світло взимку

За словами Сахарука, все залежатиме від того, чи будуть атаки по об'єктах енергетичної інфраструктури.

Якщо відвести за лапки фактор обстрілів, то нам відключення не потрібні. Навіть взимку, коли будуть пікові навантаження, у нас буде можливість залучати імпорт, якщо не вистачатиме української генерації,

– зазначив Сахарук.

Він додав, що за умови відсутності обстрілів "можна говорити про те, що ми впевнено можемо пройти зиму". Втім, у випадку, якщо росіяни продовжать атакувати енергетичну інфраструктуру, варто бути готовими до різних сценаріїв.

"Якщо накласти на це обстріли, але тут ніхто не знає, якими вони будуть, куди влучать, які будуть пошкодження. Тут ми говоримо про сценарії. Сценарій коли влучили – відремонтували швидко – повернули світло. Сценарій коли влучили, але досить сильно і тоді є необхідність включати віялові відключення для того, щоб балансувати попит. Це можливо. Це один зі сценаріїв, які ми пропрацьовуємо", – додав він.

Водночас він пригадав, що графіки відключень з січня – лютого були більш-менш прогнозованими, а також відпрацьованими. Єдиний випадок, коли не можна було подавати світло за графіком, – значні руйнації. Він зауважив, що були такі райони та навіть області, "де були повністю знеструмлені великі міста та багато населених пунктів". Причиною були значні пошкодження підстанції чи генерації.

Сахарук зазначив, що цьогоріч енергетики вже знають, як працювати. Вони також дещо змінили графіки. Відтак, якщо розподілятиметься електроенергія – ліміти по областях – як це передбачають нормативи, то "всі розуміють, як виключення робити за графіком".

Водночас у випадку великих руйнацій, цього зробити вже не вийде. У цьому випадку складно буде подавати світло за графіками.

Звернімо увагу, що 21 вересня російські військові завдали масованого ракетного удару по Україні. Ворог вперше за 6 місяців атакував енергетичну інфраструктуру нашої держави. Відомо, що внаслідок атаки без світла залишилися деякі мешканці Рівненської та Житомирської областей. Також пошкоджень зазнали мережі обленерго у Дніпропетровській, Київській і Харківській областях.