Будут бить по военным целям в течение 1,5 часа: РДК обратился к жителям Курщины и Белгодщины
Российский добровольческий корпус обратился к жителям Курской и Белгородской областей. Людей призвали эвакуироваться, ведь РДК будет стрелять по военным объектам в течение 1,5 часа после обращения.
Российский добровольческий корпус объяснил, что они будут открывать огонь в ответ на то, что Россия ежедневно массированно обстреливает мирные украинские города и села, убивает мирных жителей. В частности, из-за российских обстрелов в Украине гибнут женщины, дети, пожилые люди, пишет 24 Канал.
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Что известно о новом заявлении РДК
Мы снова обращаемся к жителям Курщины и Белгородчины! Ваше руководство не приняло никаких мер для вашей защиты или эвакуации, а обстрел мирных городов и сел Украины продолжается, по-прежнему! Мы вынуждены открыть ответный огонь по военным объектам в приграничных регионах! Немедленно эвакуируйтесь!
– заявили в РДК.
Заявление РДК к жителям Курщины и Белгородщины: смотрите видео
В Российском добровольческом корпусе также рассказали, что они предупреждали руководство Белгородской и Курской областей, однако власти проигнорировали предупреждение.
Никаких мер по эвакуации мирного населения Белгородщины и Курщины предпринято не было,
– заявили в РДК.
Именно поэтому они призвали жителей Белгородской и Курской области покинуть эти регионы, все крупные населенные пункты.
В РДК объяснили ориентировочно в 9:14 14 марта, что огонь по военным целям откроют в течение 1,5 часа после обращения.Важно! Уже в 10:34 14 марта Российский добровольческий корпус заявил: "Всем жителям Курской и Брянской области, которые не успевают или не имеют возможности эвакуироваться, немедленно пройти в укрытие!".
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Коротко о действиях российских добровольцев
- Российский добровольческий корпус, "Свобода России" и "Сибирский батальон" начали совместную операцию на территории Белгородской и Курской области. Они заявили, что контролируют Лозовую Рудку в Белгородской области и Теткино Курской области.
- По состоянию на вечер 13 марта бойцы рассказали, что бои идут в пяти населенных пунктах Белгородской области. Российские добровольцы воюют против регулярной армии России.
- Перед этим они обратились к жителям Белгородской и Курской области с призывом эвакуироваться. Ведь российская армия постоянно обстреливает Украину из Белгорода. Чтобы это прекратить, они должны атаковать позиции российских оккупантов в Курске и Белгороде.