Будут и "слуги", и из "Батькивщины", – Разумков о составе своего межфракционного объединения

Бывший спикер Верховной Рады объявил о создании нового межфракционного объединения, которое назвал "Разумная политика". По словам Разумкова, в состав МФО вошли 25 народных депутатов.

Об этом политик сообщил в эфире одного из украинских каналов.

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Разумков уверен, что к МФО еще присоединятся нардепы

В самом деле, это те люди, которые придерживаются принципов, которых трудно было сломать и Офису Президента во время голосования за мою отставку. Но я уверен, что это не предел и люди будут присоединяться,

– рассказал Разумков.

Отметим, что, по словам пресс-секретаря Разумкова Ольги Туний, документы о создании МФО уже направили главе Верховной Рады Руслану Стефанчуку.

Кто вошел в состав объединения Разумкова:

"Слуги народа" : Нелли Яковлева, Василий Мокан, Артем Дмитрук, Олег Воронько, Михаил Крячко, Оксана Дмитриева, Роман Соха;

: Нелли Яковлева, Василий Мокан, Артем Дмитрук, Олег Воронько, Михаил Крячко, Оксана Дмитриева, Роман Соха; исключенная из "Слуги народа" Людмила Буймистер;

Людмила Буймистер; "Батькивщина" Андрей Николаенко.

Кроме названых людей, экс-спикер отметил, что еще присоединились коллеги из "Батькивщины" и внефракционные.

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Что известно об отставке Разумкова: