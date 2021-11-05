Будут и "слуги", и из "Батькивщины", – Разумков о составе своего межфракционного объединения

5 ноября 2021 , 20:47
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Источник:

24 канал

Бывший спикер Верховной Рады объявил о создании нового межфракционного объединения, которое назвал "Разумная политика". По словам Разумкова, в состав МФО вошли 25 народных депутатов.

Об этом политик сообщил в эфире одного из украинских каналов.

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Разумков уверен, что к МФО еще присоединятся нардепы

В самом деле, это те люди, которые придерживаются принципов, которых трудно было сломать и Офису Президента во время голосования за мою отставку. Но я уверен, что это не предел и люди будут присоединяться,
– рассказал Разумков.

Отметим, что, по словам пресс-секретаря Разумкова Ольги Туний, документы о создании МФО уже направили главе Верховной Рады Руслану Стефанчуку.

Кто вошел в состав объединения Разумкова:

  • "Слуги народа": Нелли Яковлева, Василий Мокан, Артем Дмитрук, Олег Воронько, Михаил Крячко, Оксана Дмитриева, Роман Соха;
  • исключенная из "Слуги народа" Людмила Буймистер;
  • "Батькивщина" Андрей Николаенко.

Кроме названых людей, экс-спикер отметил, что еще присоединились коллеги из "Батькивщины" и внефракционные.

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Что известно об отставке Разумкова:

  • В конце сентября глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия инициировал отзыв Дмитрия Разумкова с поста спикера парламента.
  • На выездном заседании фракции удалось собрать 190 голосов за отставку Разумкова.
  • 7 октября главу Рады отозвали с должности. На следующий день на его место выбрали Руслана Стефанчука.
  • Нардеп Разумков – внефракционный.
  • В конце октября политик заявил о намерениях создать свою политсилу.
Автор: Ірина Пундор