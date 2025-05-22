"Очень показательное": в МИД прокомментировали заявление Путина о "буферной зоне" в Украине
- Путин заявил, что российские военные уже начали создавать "буферную зону" вдоль границы с Украиной.
- Георгий Тихий из МИД подчеркнул, что заявление Путина является показательным на фоне призывов мира к миру. Оно свидетельствует о том, что глава Кремля – единственная причина, почему война до сих пор продолжается.
22 мая Путин на встрече с чиновниками заявил о принятом решении о создании "буферной зоны" вдоль границы с Украиной. Диктатор подчеркнул, что, мол, российские военные уже начали выполнять эту задачу.
Представитель МИД во время брифинга прокомментировал очередную угрозу от главы Кремля. Георгий Тихий отметил, что в этом агрессивном заявлении нет ничего нового. Ранее уже Путин озвучивал подобное. Впрочем, сейчас изменился контекст, передает 24 Канал.
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Что сказал Тихий
Чиновник указал, что на этот раз заявление диктатора о создании "буферной зоны" в Украине было показательным. Ведь оно прозвучало на фоне призывов США, Европы и Киева к мирному процессу и полному длительному прекращению огня.
Подобные заявления России, подчеркнул Тихий, демонстрируют всему миру, что Путин является единственной "первопричиной этой войны и единственной причиной, почему эта война до сих пор продолжается".
К слову, выступление диктатора прокомментировали и в СНБО. Там тоже отметили, что нового Путин не говорил. Он просто в очередной раз показал, что не хочет прекращать огонь.