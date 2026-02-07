В Буковеле впервые выключили свет: в сети писали о "Шахеде" над курортом
- Ночью 7 февраля оккупанты ударили по энергетике на западе Украины.
- Впервые на Буковеле выключали свет.
Ночью 7 февраля Россия нанесла массированный удар по энергетике на западе Украины. В частности, громко было на Ивано-Франковщине. В сети отмечают, что вражеские дроны добрались даже до Буковеля.
Так, телеграмм-каналы распространяют видео, на котором "Шахед" кружит над курортом, передает 24 Канал.
Что известно о перебоях со светом в Буковеле?
Ночью российский дрон долетел до Буковеля: смотрите видео
Уже днем с горнолыжного курорта начали поступать новые новости. Впервые там выключали свет и переходили на генераторы. Люди, которые катались на лыжах, шли пешком в гору из-за того, что подъемники остановились.
Отключение света добрались и до Буковели: смотрите видео
Напомним, что в ночь на 7 февраля Ивано-Франковская область переживала массированную атаку. Враг атаковал Бурштынскую ТЭС. Из-за значительных повреждений она приостановила работу.
Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан объяснил, что Бурштын выбрали неслучайноэто энергетический узел, который соединяет Украину с энергосистемами Венгрии, Румынии и Словакии и позволяет обмениваться электроэнергией с Европой. В городе исчезли тепло и вода, восстановление услуг ожидают к утру 8 февраля. По словам Свитана, Россия имеет ресурсы для таких ударов по энергетике несколько раз в неделю, используя широкий арсенал ракет и дронов.
Какие последствия массированной атаки на Украину 7 февраля?
- Ночью оккупанты запустили более 400 дронов и ракет различных типов. Под ударом были подстанции и воздушные линии 750 кВ и 330 кВ – основа энергосети Украины. Враг ударил также по генерации: Бурштынской ТЭС и Добротворской ТЭС.
- В общем россияне обстреляли энергообъекты в восьми областях.
- Вследствие нанесенных врагом повреждений – в энергосистеме Украины существенно увеличился дефицит мощности. Это обусловило вынужденное увеличение продолжительности почасовых отключений во всех регионах. Также в большинстве областей ввели аварийные отключения.