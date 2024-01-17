Бундестаг не одобрил передачу Украине ракет Taurus

В Германии на протяжении длительного времени ведутся споры по передаче Украине дальнобойных ракет Taurus. 17 января стало известно, что Бундестаг и на этот раз не одобрил предоставление этого типа вооружения нашему государству.

Перед парламентариями Бундестага 17 января стояло важное для Украины голосование. Но они не поддержали законопроект, предусматривавший передачу нашему государству дальнобойных ракет Taurus.

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Большинство голосов – против

Известно, что соответствующий законопроект отклонили. В результате поименного голосования "Против" было 485 депутатов, "За" – 178, а воздержались – трое.

Предложение по резолюции (20/10053) внесла парламентская группа ХДС/ХСС. Парламентская группа призвала предоставить Украине крылатые ракеты Taurus, но, как мы писали выше, необходимую поддержку это предложение не получило.

Обратите внимание, что накануне лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц дал интервью Table Media. В нем он в очередной раз отметил необходимость предоставить нашему государству дальнобойные ракеты Taurus. Он предположил, что с их помощью можно было бы разрушить Крымский мост.

Он подчеркнул, что соответствующий объект – "важнейший маршрут поставок российских сил вторжения". По словам Мерца, канцлер Олаф Шольц должен ответить немецкому народу, почему Украина не получает от Берлина Taurus.

Это еще тактика? Или это невежество? Он должен ответить нам всем, включая меня, на этот вопрос,

– раскритиковал Мерц главу правительства.

Следует заметить, что Мерц ранее неоднократно обращался к Олафу Шольцу. Канцлера он призвал не медлить и предоставить Украине крылатые ракеты Taurus.

Добавим, что несколько ведущих представителей партии Бундестага по обороне тоже высказывали свое мнение относительно этих ракет для Украины. Они призывали, чтобы мы имели возможность бить с помощью Taurus по целям врага на территории России. Правда, федеральное правительство Германии соответствующую позицию считает неприемлемой.

Заметим, что после массированных ракетных ударов, которые Россия наносила в конце декабря и начале января, Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн призвала предоставить Taurus Украине. По словам главы комитета Бундестага, наше государство остро нуждается в "боеприпасах для артиллерии, Taurus и запчастях для большой техники, которую мы поставляем".