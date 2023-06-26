Мы будем знать об активности, – Кузан оценил угрозы от Пригожина на границе с Беларусью
Владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин и часть его наемников будут находиться в Беларуси. Поэтому сейчас говорят об угрозе нападения вагнеровцев на Север Украины. Однако зеки Пригожина сейчас угрожают только белорусскому диктатору Александру Лукашенко.
Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт, глава Украинского центра безопасности Сергей Кузан. По его словам, сейчас на Севере Украины не фиксируют обострения.
Смотрите также Военный переворот или пиар-акция Пригожина: что происходило в России
"Я бы следил за заявлениями ГУР, потому что именно они имеют всю информацию. По состоянию на данный момент не фиксируется какого-либо обострения с Севера или переброски подразделений Пригожина. В любом случае мы точно будем знать, куда и кто перемещается на наших северных границах", – подчеркнул он.
Угроза Лукашенко
Сергей Кузан считает, что пребывания Пригожина и его наемников в Беларуси может бояться точно Лукашенко. Вагнеровцы имеют огромный опыт свержения режимов в странах Африки.
Пригожин и элиты смогли нажать на Путина и его окружение, так в этом случае пусть лучше Лукашенко и его окружение боится группы боевиков, которые занимались свержением режимов в Африке. Бойцы ЧВК "Вагнера" могут быть направлены против Лукашенко,
– предположил военный эксперт.
Пригожин прокомментировал результат своего мятежа: смотрите видео
Как Лукашенко использовал бунт
- Вечером 23 июня Евгений Пригожин объявил войну минобороны России. В ночь на 24 июня вагнеровцы захватили все военные объекты в Ростове, включая аэродром, достигли успеха в Воронеже и дошли на расстояние 200 километров от Москвы.
- Александр Лукашенко вечером 24 июня сообщил, что целый день вел переговоры с Евгением Пригожиным. Главарь ЧВК "Вагнера" принял предложение белорусского диктатора и заявил, что забирает свои войска в полевые лагеря.
- Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что с Пригожина снимут все обвинения, но он поедет в Беларусь.
- Представитель ГУР Андрей Юсов объяснил, что эта договоренность – только политическое заявление, потому что пока нет информации о том, что вагнеровцы переходят на территорию Беларуси. По словам Юсова, Лукашенко удачно использовал ситуацию в своих интересах и своего режима: и свои ставки поднял, и позицию улучшил.