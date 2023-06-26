Мы будем знать об активности, – Кузан оценил угрозы от Пригожина на границе с Беларусью

Владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин и часть его наемников будут находиться в Беларуси. Поэтому сейчас говорят об угрозе нападения вагнеровцев на Север Украины. Однако зеки Пригожина сейчас угрожают только белорусскому диктатору Александру Лукашенко.

Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт, глава Украинского центра безопасности Сергей Кузан. По его словам, сейчас на Севере Украины не фиксируют обострения.

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"Я бы следил за заявлениями ГУР, потому что именно они имеют всю информацию. По состоянию на данный момент не фиксируется какого-либо обострения с Севера или переброски подразделений Пригожина. В любом случае мы точно будем знать, куда и кто перемещается на наших северных границах", – подчеркнул он.

Угроза Лукашенко

Сергей Кузан считает, что пребывания Пригожина и его наемников в Беларуси может бояться точно Лукашенко. Вагнеровцы имеют огромный опыт свержения режимов в странах Африки.

Пригожин и элиты смогли нажать на Путина и его окружение, так в этом случае пусть лучше Лукашенко и его окружение боится группы боевиков, которые занимались свержением режимов в Африке. Бойцы ЧВК "Вагнера" могут быть направлены против Лукашенко,

– предположил военный эксперт.

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