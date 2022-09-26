Война в Украине перекидывается в россию: отстрел военнослужащих начался

За прошедшие сутки в россии отмечен отстрел военкома, сожжен военкомат и несколько разбитых полицейских физиономий на митинге в махачкале. Похоже, частичная мобилизация в россии все же идет по плану.

путин побил рекорд собственных страхов

За последние семь месяцев меня часто спрашивали, объявит ли путин мобилизацию. Я всегда отвечал, что путин боится внутренней детонации в обществе, поэтому максимально будет затягивать с всеобщей мобилизацией. Кроме того, чтобы объявить всеобщую мобилизацию, должна быть объявлена ​​война.

Важное Почему украинцам не стоит спешить танцевать на воображаемой могиле россиян

путин оказался трусом в кубе. Он не только не решился назвать войну войной, но и всеобщую мобилизацию назвал частичной, тем самым приведя в исполнение свой главный страх – внутреннюю нестабильность в россии.

Переиграл, так переиграл

Разумеется, говорить о революции или некоем действенном массовом протесте пока рано, но прошла только первая неделя, а отстрел военкомов уже начат, так же, как и поджог военкоматов. Война в Украине перекидывается в россию. И все это благодаря мудрым и рассудительным шагам путина.

Рекомендуем Остаться должен только один: почему в россии так боятся победы Украины

И не столь важно, что это уже видят в народе. Важно, что с каждым днем ​​от этих шагов растет негатив в силовых структурах, без которых в россии не проходила ни одна революция.

К теме – в военкомате рф расстреляли главу призывной комиссии: смотрите видео