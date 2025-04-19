Достаточного одного триггера: у России есть одно слабое место, которое начнет ее разрушать изнутри

Внутри Россия с каждым днем становится все более хрупкой. Если элиты Кремля до сих пор находятся под давлением Владимира Путина, народ все больше охватывает ненависть к Москве.

Об этом 24 Каналу рассказал народный депутат от "Слуги народа" Олег Дунда, заметив, что для бунта будет достаточно одного человека, который бы спровоцировал масштабный бунт. Интересно, что все это может начаться именно с войска.

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Как Россия разрушается изнутри

Еще в 2023 году сразу 5 регионов России (Калининград и область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Кубань, Сибирь и Урал) провели онлайн-референдумы за отсоединение от страны-агрессора. Народный депутат отметил, что все эти регионы объединяет ненависть к Москве и понимание, что без давления Кремля они могут стать богатыми и самостоятельными.

Однако для этого должен быть триггер. Чтобы это началось – достаточно одного выстрела, который поведет за собой и спровоцирует хаос. Этим триггером может быть любой Попов, который из-за ненависти к ФСБ начнет бунт, который разрастется,

– подчеркнул он.

Дунда отметил, что прежде всего Россия начнет разрушаться с милитарных батальонов и бандформирований – это слабое место страны-агрессора. По ментальности Россия очень похожа на Азию, в стране-агрессоре может произойти что-то вроде (и даже больше) Арабской весны или свержения Башара Асада в Сирии.

Сейчас российское медиапространство бурлит информацией об одном человеке – скандальный генерал-майор Иван Попов, известный по позывному "Спартак", возвращается на фронт для командования подразделением, сформированным из бывших заключенных. Именно он в 2023 году проявлял недовольство военной стратегии Кремля.

Такие люди имеют все возможности и эмоционально-психологическое состояние, чтобы снести эту империю. И им не будут препятствовать ни ФСБ, ни полиция, потому что они не будут способны это сделать,

– подчеркнул народный депутат.

Между тем в Кремле атмосфера совсем другая – все элиты долгое время, а точнее более 20 лет, находятся под властью российского диктатора и ни разу ему не перечили. Они, по словам Дунды, имеют рабскую психологию, поэтому будут продолжать терпеть.