Про це 24 Каналу розповів народний депутат від "Слуги народу" Олег Дунда, зауваживши, що для бунту буде достатньо однієї людини, яка б спровокувала масштабний бунт. Цікаво, що все це може початись саме з війська.

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Як Росія руйнується зсередини

Ще у 2023 році одразу 5 регіонів Росії (Калінінград та область, Санкт-Петербург та Ленінградська область, Кубань, Сибір та Урал) провели онлайн-референдуми за від'єднання від країни-агресорки. Народний депутат зазначив, що всі ці регіони об'єднує ненависть до Москви та розуміння, що без тиску Кремля вони можуть стати заможними і самостійними.

Однак для цього мусить бути тригер. Щоб це почалось – достатньо одного пострілу, який поведе за собою і спровокує хаос. Цим тригером може бути будь-який Попов, який через ненависть до ФСБ розпочне бунт, який розростеться,

– наголосив він.

Дунда зауважив, що насамперед Росія почне руйнуватись з мілітарних батальйонів та бандформувань – це слабке місце країни-агресорки. За ментальністю Росія дуже схожа на Азію, в країні-агресорці може відбутись щось на кшталт (і навіть більше) Арабської весни або ж повалення Башара Асада в Сирії.

Зараз російський медіапростір вирує інформацією про одну людину – скандальний генерал-майор Іван Попов, відомий за позивним "Спартак", повертається на фронт для командування підрозділом, сформованим із колишніх в'язнів. Саме він у 2023 році виявляв невдоволення військовій стратегії Кремля.

Такі люди мають всі можливості та емоційно-психологічний стан, щоб знести цю імперію. І їм не будуть перешкоджати ні ФСБ, ні поліція, бо вони не будуть спроможні це зробити,

– підкреслив народний депутат.

Тим часом в Кремлі атмосфера зовсім інша – усі еліти довгий час, а точніше понад 20 років, перебувають під владою російського диктатора та жодного разу йому не перечили. Вони, за словами Дунди, мають рабську психологію, тому будуть продовжувати терпіти.