Пообещали, что погасят судимость, – пленный россиянин о "вербовке" в армию

Во "второй армии мира" все больше зеков. Собственно, один из пленных российских оккупантов рассказал, как его вытащили за решетки на фронт, обещая погашение судимости.

В распоряжении 24 Канала появились кадры допроса захватчика, по имени Бурдыгин Александр Валерьевич, 5 июля 1991 года рождения. На них он рассказывает, среди прочего, о том, как его вытащили из тюрьмы и отправили на передовую убивать украинцев.

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"Не знал, куда идет"

Как сказал оккупант, сам он родом из города Сорочинская в Оренбургской области. Отбывал наказание в одной из колоний строгого режима, пока к нему не пришли люди из минобороны России и не предложили "выгодный контракт".

Согласился на добровольную службу, когда приехали, позвали от министерства обороны подписать контракт на полгода. После того они сказали, что с нас спишут судимость, все погасят и ничего не останется: "Будете как чистый лист",

– сказал Бурдыгин.

На вопрос, что побудило его согласиться пойти убивать украинцев, захватчик ответил, что думал в тот момент только о том, как можно скорее освободится.

Кроме того, Бурдыгин принялся повторять басню о том, что не сознавал, куда идет. По его словам, он представлял себе войну так, что он будет только рыть окопы. Однако когда через неделю появились "200-е" и "300-е" среди его "побратимов" – он понял, что дела у него плохи.

Я в армии отслужил. Я надеялся приехать... Как обычно бывает, я не знал, на что куда шел. Думал, окопы пол года покопаю. Спросили, кем работаю. Сказал, разнорабочий,

– заявил россиянин.

Минобороны России взялось за зеков

Раньше ключи к российским тюрем были у главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина. Он активно вербовал зеков, принимая их в свой батальон, и отправлял, в частности, под Бахмут.

Закончилось это, как мы все знаем, мятежом вагнеровцев против Кремля, начавшегося вечером 23 июня, хотя и не продержался он и суток. Однако, как бы то ни было, 25-тысячное войско Пригожина, в котором есть немало бывших узников, показало слабость нынешнего режима Путина.

Незадолго до этого минобороны России почувствовало, что пахнет жареным и решило само вербовать тюремщиков. Чем это закончится – можно только догадываться.