С взяточника стать свидетелем, – Бутко рассказала, как Чаус может избежать ответственности

Экс-судью Николая Чауса нашли 30 июля в селе в Винницкой области. Он сообщил, что его похитили в Кишиневе. Однако не нужно забывать, что судья брал взятки и выносил решение против активистов Евромайдана.

Об этом в эфире 24 каналу рассказала координатор проекту PROSUD и активистка Автомайдана Екатерина Бутко. Она сказала, что ситуация с Чаусом похожа на голливудский блокбастер.

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Однако экс-судья стал известным еще в 2016 году, когда его поймали на крупнейшей в истории Национального антикоррупционного бюро взятке – 150 тысяч долларов, которые он прятал в стеклянной банке. Также во время Революции достоинства Чаус выносил решение в отношении активистов Автомайдана и лишал их водительских прав.

По словам Бутко, за эти решения Чауса должны были уволить еще в 2015 году. Временная комиссия давала такие рекомендации Высшему совету юстиции. Однако Чаус вынес нужное решение для Петра Порошенко относительно Геннадия Корбана. Поэтому это одна из версий, почему Высший совет правосудия отказался увольнять Чауса.

Как по мне, очевидно, что судью-взяточника хотят сделать судьей-свидетелем, который будет просто давать показания и сотрудничать со следствием и таким образом избежит ответственности,

– отметила Бутко.

"Вероятно, что Чаус может дать показания на 5 президента, но по такому желанию, скажем, политически уничтожить Порошенко, нужно не забывать, что Чаус является судьей-взяточником и дело касательно него должно рассматривать НАБУ. Оно не должно превращаться в блокбастер", – отметила Екатерина Бутко.

Вред для имиджа Украины

Молдова уже заявляла о том, что к похищению Чауса причастны граждане Украины. Бутко рассказала, что эта история не очень хорошая в глазах международных партнеров.

"Для нашего международного имиджа это не может пройти незамеченным и без жертв", – отметила Бутко.

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"Не надо забывать, что все эти 5 лет Чаус пытался получить убежище в Молдове, но ему отказали и фактически он должен был быть экстрадирован в Украину, но почему-то никто не стал этого ждать, потому что если бы его все-таки экстрадировали, то он сразу бы попал в руки НАБУ", – добавила она.

Дело Чауса должно попасть в НАБУ

Бутко объяснила, что дело против Чауса должно расследовать именно НАБУ. Поскольку это орган, который создали недавно и он старается не играть в политические игры, а проводить действительно расследование.

"Здесь уже вопрос, что победит или новосозданный орган, который выполняет правоохранительную деятельность, или СБУ, которая полностью занимается политической работой. Иначе, как "политическими играми", сложно назвать ситуацию с Чаусом", – отметила Бутко.

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