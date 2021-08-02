Про це в ефірі 24 каналу розповіла координаторка проєкту PROSUD та активістка Автомайдану Катерина Бутко. Вона сказала, що ситуація з Чаусом схожа на голлівудський блокбастер.

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Проте екссуддя став відомим ще 2016 року, коли його зловили на найбільшому в історії Національного антикорупційного бюро хабарі – 150 тисяч доларів, які він ховав в скляній банці. Також під час Революції гідності Чаус виносив рішення щодо активістів Автомайдану й позбавляв їх водійських прав.

За словами Бутко, за ці рішення Чауса мали звільнити ще 2015 року. Тимчасова комісія давала такі рекомендації Вищій раді юстиції. Однак Чаус виніс потрібне рішення для Петра Порошенка щодо Геннадія Корбана. Тому це одна з версій, чому Вища рада правосуддя відмовилася звільняти Чауса.

Як на мене, є очевидним, що суддю-хабарника хочуть зробити суддею-свідком, який просто даватиме покази й співпрацюватиме зі слідством і у такий спосіб уникне відповідальності,

– наголосила Бутко.

"Ймовірно, що Чаус може дати свідчення на 5 президента, але за таким бажанням, скажімо, політично знищити Порошенка, потрібно не забувати, що Чаус є суддею-хабарником і справу щодо нього має розглядати НАБУ. Вона не має перетворюватися на блокбастер", – зазначила Катерина Бутко.

Шкода для іміджу України

Молдова вже заявляла про те, що до викрадення Чауса причетні громадяни України. Бутко розповіла, що ця історія не дуже гарна в очах міжнародних партнерів.

"Для нашого міжнародного іміджу це не може пройти не поміченим і без жертв," – наголосила Бутко.

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"Не треба забувати, що всі ці 5 років Чаус намагався отримати притулок у Молдові, але йому відмовили й фактично він мав бути екстрадований до України, але чомусь ніхто не став цього чекати, бо якби його таки екстрадували, то він відразу би потрапив до рук НАБУ", – додала вона.

Справа Чауса має потрапити до НАБУ

Бутко пояснила, що справу проти Чауса має розслідувати саме НАБУ. Оскільки це орган, який створили нещодавно й він намагається не грати в політичні ігри, а проводити дійсно розслідування.

"Тут уже питання, що переможе чи новостворений орган, який виконує правоохоронну діяльність, чи СБУ, яка повністю займається політичною роботою. Бо інакше, як "політичними іграми", складно назвати ситуацію з Чаусом", – зазначила Бутко.

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