Был целенаправленный удар против энергетики, и рекордное количество баллистики, – Зеленский

Россия в ночь на 3 февраля нанесла целенаправленный удар по украинской энергетике. Для этого противник использовал рекордное количество баллистического вооружения.

Соответствующую информацию сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

Смотрите также Ночью Россия нанесла самый сильный удар по энергетике с начала 2026 года

Как Зеленский прокомментировал атаку?

По словам президента, российская армия использовала краткосрочную паузу в ударах не для дипломатии, а для накопления ракет и выбора момента с самыми низкими температурами до 20 градусов мороза в Украине.

Провел селектор по ситуации в регионах, и прежде всего в энергетике после сегодняшнего российского удара. Это был целенаправленный удар против энергетики, и рекордное количество баллистики,

– написал он.

Владимир Зеленский уточнил, что во время этой атаки Россия выпустила 32 баллистические ракеты, еще 11 ракет других типов с баллистической траекторией, 28 крылатых ракет, и около 450 дронов, большинство из которых были "Шахедами".

"Значительную часть удалось сбить, но не все. Есть попадания в объекты энергетики в нескольких областях, и больше всего вреда на Харьковщине, Днепровщине, в Киеве и Киевской области, в Винницкой и Одесской областях, в Запорожье", – добавил он.

В то же время президент поручил Минэнерго, МВД и правительству привлечь резервное оборудование и срочно обратиться к международным партнерам для поддержки, в частности обсуждает этот вопрос с генсеком НАТО Марком Рютте.

На местах поражений сейчас работают ремонтные и аварийные бригады, привлекают весь ресурс энергетических компаний. Сложная ситуация с отоплением сохраняется в Киеве, Харькове, Днепре, также в Лозовой Харьковской области.

Какие шаги запланированы?

Президент сообщил о поручении для Минобороны и командующего Воздушных сил ВСУ. Сейчас он ожидает от МИД и дипломатов активной работы для информирования партнеров об актуальной ситуации для помощи.

Каждый такой удар России подтверждает, что отношение в Москве не изменилось: они так же рассчитывают на войну и уничтожение Украины и не воспринимают дипломатию всерьез. Работа нашей переговорной команды будет скорректирована соответствующим образом,

– резюмировал Владимир Зеленский.

Что известно о ночной атаке?