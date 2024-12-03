Был доклад по испытанию новых типов ракет: Зеленский провел Ставку

Владимир Зеленский во вторник, 3 декабря, провел заседание Ставки. Во время него был доклад по испытанию новых типов ракет.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского.

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Зеленский провел Ставку

Президент рассказал, что во время заседания Ставки были доклады о контрактов для нашего производства оружия в Украине. "Существенный объем новых и долгосрочных заказов по дронам: FPV, также разведывательные дроны, дальнобойные дроны, дроны-ракеты", – добавил он.

Также отдельно рассматривали вопрос нашей ракетной программы. В частности, по разработке, заказов и поставок.

Зеленский рассказал, что был доклад по испытанию новых типов ракет.

"Можно поблагодарить наших украинских разработчиков ракет. Ускоряем производство", – заявил президент.

Кроме этого, во время Ставки во время Ставки обсудили задачи по контрактам на производство артиллерии.

Лидер также сообщил, что провел совещание с премьером Украины, министром энергетики и командующим Воздушных сил. "Докладывали по защите объектов энергетики и восстановительных работ. Определили дополнительные приоритеты в переговорах с партнерами по ПВО для Украины", – резюмировал Зеленский.

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Напомним, Рустем Умеров в середине ноября отметил, что Украина наращивает производство ракет. Он отметил, что уже изготовлено первые 100 ракет в этом году. По его словам, успешно масштабировано серийное производство крылатых ракет Р-360 "Нептун" с усовершенствованием для поражения целей на дальних расстояниях.

Также министр обороны указал, что разрабатываются новые ракеты-дроны, в частности "Паляница", которая является примером успешного сотрудничества государства и частного сектора. Также в этом направлении Украина сотрудничает с иностранными партнерами.

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Заметим, что Украина работает над собственными управляемыми авиационными бомбами. В этом вопросе страна достигнет успеха и это будет представлено. Об этом заявил начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич. Подробности о заявлении начальника Генштаба Вооруженных Сил Украины, читайте в материале 24 Канала.