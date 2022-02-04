Был элементом пропаганды: в Полтаве демонтировали памятник Суворову

В Полтаве демонтировали памятник российскому полководцу Александру Суворову. Монумент стоял во дворе Киевского военного лицея имени Ивана Богуна, но руководство заведения инициировало, чтобы его убрали.

Из учебного заведения памятник перенесли в Полтавский музей тяжелой бомбардировочной авиации. Он стоял там как экспонат.

Читайте также Прощание с легендой: как на ВДНХ разрушают павильон "Куража" – фото и видео 24 канала

Письмо от директора УИНП

Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович написал музею письмо. В обращении он призвал демонтировать монумент, потому что тот "не является памятником истории, искусства, культуры, архитектуры, градостроительства, науки и техники".

Его изготовил в 1974 году скульптор-любитель, поэтому художественная ценность под вопросом. Монумент был одним из элементов советской наглядной агитации и пропаганды. Она потеряла свое значение после того как Украина стала независимой,

– пояснил Дробович.

Согласно его видению, из этих фактов следует, что целесообразность экспоната можно рассматривать в контексте монументальной пропаганды эпохи СССР.

Спорный экспонат демонтировали

По словам регионального представителя Украинского института национальной памяти Олега Пустовгара, музей исправил ошибку.

Полтава оказалась негостеприимной к палачу украинского и польского народов. Где-то меньше, чем полгода простоял,

– сказал он.

Демонтаж памятников российским деятелям в Украине

В октябре 2021 года в городах Лубны и Лохвица на Полтавщине неизвестные повалили памятники советским деятелям. В частности, повалили монументы Чапаева и комсомольцев.

Также во Львове на Марсовом поле демонтировали советскую звезду с серпом и молотом. Такое решение о разрушении монумента принял городской совет.

В Черкасской области последний монумент коммунисту Федору Дубковецкому решили демонтировать. Он был расположен в Тальном.

Как решили демонтировать знак дружбы России и Украины: смотрите видео

Александр Суворов участвовал в подавлении Колиивщины на Правоборежной Украине. Под руководством Суворова в 1778 году произошла депортация крымских христиан в Российскую империю.

Полное сообщение Олега Пустовгара:

Констатирую конструктивный подход дирекции музея. Недоразумение, ошибка исправлена. Полтава оказалась негостеприимной к палачу украинского и польского народов.