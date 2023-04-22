Могла упасть не одна бомба: новые детали громкого взрыва в Белгороде

Накануне вечером в Белгороде было очень громко и тревожно. Хотя оккупанты и признали, что сбросили на город бомбу. Однако в действительности боеприпасов могло быть два.

Об этом заявил журналист Никита Парменов в эфире одного из российских либеральных ютуб-каналов. По его словам, вторая бомба упала чуть дальше первой и не разорвалась, однако пробила несколько балконов.

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Упал еще один снаряд

Парменов предполагает, что могла быть не одна бомба. Вторая упала недалеко от места взрыва на улице Шаландина.

"Если смотреть на карту Белгорода, место взрыва первой бомбы и где пострадали люди и есть разрушение дома, можно увидеть, что там практически квартал между этими двумя местами. Очевидно, что там тоже было падение", – подчеркнул журналист.

Он добавляет: судя по всему, вторая бомба не разорвалась, зато разрушила несколько балконов и зашла в землю. По его словам, этот боеприпас до сих пор там находится. Его экстренные службы пытаются достать и разминировать в черте города.

"На месте падения есть воронка. И она значительно меньше, чем та, фото которой все видели. Здесь воронка, скорее всего, образовалась от вхождения снаряда в землю", – заметил Парменов.

Журналист также ответил, почему нет доказательств его версии, ведь сегодня почти каждый имеет гаджеты и доступ к сети. Парменов отметил, что на Шаландина эвакуировали и выселили весь дом, поэтому некому фотографировать. Кроме того, место взрыва оцепила полиция и внимательно следит, чтобы никто туда не проходил.

Конечно, пока никаких кадров нет. Правда, со вчерашнего дня достаточно доказательств этой версии, что там также находится некий снаряд, о котором власти не сообщают. В то же время об этом свидетельствует и количество мер, введенных властями относительно того дома, возле которого произошел взрыв,

– констатировал он.

Версию Парменова подтверждают другие СМИ

Сразу после взрыва о снаряде в воронке писал телеграм-канал "Белгородская народная республика", который ведут проукраински настроенные активисты.

"По нашей информации, в воронке лежит неразорвавшаяся бомба. Всех гонят от туда и просят уйти на приличное расстояние", – отмечали они.

Также о возможности еще одной бомбы информировало издание "Зеркало". По их данным, пострадал дом по адресу Шаландина, 15. В нем повреждена часть балконов со второго по пятый этажи в одном из подъездов. Здание располагается примерно в 240 метрах от эпицентра взрыва и отделено от него девятиэтажкой.

Очевидцы в соцсетях делились снимками разрушений дома на Шаландина – видно, что у дома пробит балкон и на земле есть небольшая воронка. Предмет упал с большой высоты – скорее всего, из того же самолета, с которого упала первая бомба. Самого предмета пока не было видно, однако это вполне может быть еще одна авиабомба,

– подчеркнуло издание.

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Тот самый пробитый балкон на Шаландина, воронку видно плохо / Фото из соцсетей

В Белгороде тревожно

По словам Парменова, этот эпизод вызывает у определенной части населения опасения. Кроме того, власти сохраняют молчание, хотя раньше после прилетов постоянно отчитывались об "удачной работе ПВО".

В общем, в городе паники нет, но царит настроение неопределенности. Некоторые люди проснулись и только утром узнали о случившемся.

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