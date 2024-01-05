Были две волны атаки, уничтожили по меньшей мере 10 "Шахедов: что враг атаковал на Юге

Враг ночью и утром 5 января атаковал территорию Украины дронами-камикадзе типа "Шахед". Активная боевая работа велась на Юге, где враг запустил беспилотники двумя волнами.

Об этом в эфире телемарафона рассказала начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. Она добавила, что украинские защитники в зоне ответственности ОК "Юг" уничтожили не менее 10 "Шахедов", передает 24 Канал.

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Гуменюк сообщила, что враг атаковал Юг двумя волнами. Первая продолжалась около 3 часов и началась ночью 4 января. Чеерез около 2,5 часа началась вторая волна атаки, которая продолжается и сейчас. Боевая работа еще ведется, но в ОК "Юг" уже подвели первые итоги результатов работы ПВО.

Работа сил обороны по дронам была результативной. Нам удалось уничтожить не менее 10 беспилотных летательных аппаратов. 4 в Херсонской области, 4 – Днепропетровщина. По одному – Кировоградщина и Николаевщина,

– рассказала Гуменюк о результатах работы ПВО.

К сожалению, попаданий избежать не удалось. По словам Гуменюк, враг атаковал сельскохозяйственные объекты – ангары с зерном, а также другую инфраструктуру в селах – в том числе дома культуры. По предварительной информации, есть раненные в результате ночной атаки.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак добавил, что в пределах области смыли 6 "Шахедов". Все дроны-камикадзе сбили над Криворожским районом.

"Обломки упали на территорию неработающего предприятия. Никто не пострадал", – добавил он.

Виталий Ким, глава Николаевской ОВА, также сообщил, что вечером 4 января в Баштанском районе в результате попадания БПЛА типа "Shahed 131/136" произошло возгорание складов на территории агропредприятия, которое было оперативно ликвидировано. Кроме того, повреждение получило здание детского сада, сельский дом культуры и частные дома. К счастью, обошлось без пострадавших.

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