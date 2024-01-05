Были две волны атаки, уничтожили по меньшей мере 10 "Шахедов: что враг атаковал на Юге
Враг ночью и утром 5 января атаковал территорию Украины дронами-камикадзе типа "Шахед". Активная боевая работа велась на Юге, где враг запустил беспилотники двумя волнами.
Об этом в эфире телемарафона рассказала начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. Она добавила, что украинские защитники в зоне ответственности ОК "Юг" уничтожили не менее 10 "Шахедов", передает 24 Канал.
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Гуменюк сообщила, что враг атаковал Юг двумя волнами. Первая продолжалась около 3 часов и началась ночью 4 января. Чеерез около 2,5 часа началась вторая волна атаки, которая продолжается и сейчас. Боевая работа еще ведется, но в ОК "Юг" уже подвели первые итоги результатов работы ПВО.
Работа сил обороны по дронам была результативной. Нам удалось уничтожить не менее 10 беспилотных летательных аппаратов. 4 в Херсонской области, 4 – Днепропетровщина. По одному – Кировоградщина и Николаевщина,
– рассказала Гуменюк о результатах работы ПВО.
К сожалению, попаданий избежать не удалось. По словам Гуменюк, враг атаковал сельскохозяйственные объекты – ангары с зерном, а также другую инфраструктуру в селах – в том числе дома культуры. По предварительной информации, есть раненные в результате ночной атаки.
Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак добавил, что в пределах области смыли 6 "Шахедов". Все дроны-камикадзе сбили над Криворожским районом.
"Обломки упали на территорию неработающего предприятия. Никто не пострадал", – добавил он.
Виталий Ким, глава Николаевской ОВА, также сообщил, что вечером 4 января в Баштанском районе в результате попадания БПЛА типа "Shahed 131/136" произошло возгорание складов на территории агропредприятия, которое было оперативно ликвидировано. Кроме того, повреждение получило здание детского сада, сельский дом культуры и частные дома. К счастью, обошлось без пострадавших.
Почти всю ночь оккупанты атакуют "Шахедами"
- Около 20:55 4 января было зафиксировано движение "Шахедов" с Юга Украины. Тревога начала распространяться по стране и охватила Николаевскую, Херсонскую, Кировоградскую, Днепропетровскую, Черкасскую, Полтавскую, Харьковскую, Сумскую, Черниговскую и Донецкую области.
- Кафиры ночью также нанесли ракетный удар. Враг запустил ракету, вероятно, Х-31П в направлении Кривого Рога, там раздавались взрывы.
- Ночная тревога продолжалась около 01:00, а уже почти в 4 утра снова был зафиксирован пуск "Шахедов".