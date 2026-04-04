Были попадания и возникли пожары: оккупанты ударили по предприятиям Нафтогаза на Полтавщине

Ночью и утром 4 апреля вражеские БПЛА атаковали промышленные объекты в Полтавском районе. В результате прямых попаданий возникли пожары.

Возгорание на поврежденных объектах удалось локализовать. Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич.

Что известно про атаку на Полтавскую область?

В ночь на 4 апреля и с утра вражеские беспилотники атаковали промышленно-производственные предприятия в Полтавском районе. По предварительной информации, зафиксированы прямые попадания, в результате чего на объектах вспыхнули пожары. К ликвидации последствий были привлечены подразделения ГСЧС.

Спасатели продолжают работать на местах ударов, локализуя возгорание и оценивая масштабы разрушений.

В канун католической Пасхи российские войска атаковали инфраструктурные активы Группи Нафтогаз на Полтавщине,

– уточнил председатель правления Нафтогаза Сергей Корецкий.

По словам Корецкого, враг дважды атаковал инфраструктуру в этот день. К тому же уже более 40 раз объекты Группы Нафтогаз подвергались обстрелам с начала 2026 года.

По имеющимся данным, в результате атаки обошлось без пострадавших. Информация о повреждениях уточняется.

Важно! Россия в ночь на 4 апреля запустила 286 ударных беспилотников по Украине. Защитники неба смогли сбить 260 дронов. К сожалению, по меньшей мере, 11 БПЛА попали в цели на 10 локациях, а обломки упали на 6 других локациях.

Что известно о последствиях российской атаки в других регионах Украины?