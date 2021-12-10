Было бы лучше, если бы США были там – Макфол о нормандском процессе

Если анализировать разговор президентов Джо Байдена и Владимира Путина, Байден ничего не говорил о минских договоренностях. Для Украины это хорошо.

Об этом в авторской программе Сергея Лещенко "Что это было?" На 24 канале сказал экс-посол США в России Майкл Макфол. Он отметил, что были слухи, что Байден будет говорить о минских договоренностях, но этого не произошло.

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"Однако минусом является то, что он не говорил, что США должны быть формальным членом нормандского процесса. Однако я считаю, что Америка должна там быть. Этот процесс ничего не добился до сих пор. Было бы хорошо, чтобы американцы были там", – рассказал Макфол. .

Что хуже всего для Украины в переговорах

По словам экс-посла, самое главное – не допустить для Путина того, что Вашингтон и Москва будут договариваться о судьбе Украины без нее. Это был бы худший сценарий.

Я рад, что Байден не согласился. Я надеюсь, он согласится участвовать в нормандском процессе,

– добавил он.

Нормандский процесс – это встречи в четырехстороннем формате, на которых обсуждается вопрос российской вооруженной агрессии против Украины.

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Разговор Путина и Байдена: что известно