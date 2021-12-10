Было бы лучше, если бы США были там – Макфол о нормандском процессе

10 декабря 2021 , 16:19
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Источник:

24 канал

Если анализировать разговор президентов Джо Байдена и Владимира Путина, Байден ничего не говорил о минских договоренностях. Для Украины это хорошо.

Об этом в авторской программе Сергея Лещенко "Что это было?" На 24 канале сказал экс-посол США в России Майкл Макфол. Он отметил, что были слухи, что Байден будет говорить о минских договоренностях, но этого не произошло.

Дискуссия о членстве Украины в НАТО сейчас не самая главная, – Макфол

"Однако минусом является то, что он не говорил, что США должны быть формальным членом нормандского процесса. Однако я считаю, что Америка должна там быть. Этот процесс ничего не добился до сих пор. Было бы хорошо, чтобы американцы были там", – рассказал Макфол. .

Что хуже всего для Украины в переговорах

По словам экс-посла, самое главное – не допустить для Путина того, что Вашингтон и Москва будут договариваться о судьбе Украины без нее. Это был бы худший сценарий.

Я рад, что Байден не согласился. Я надеюсь, он согласится участвовать в нормандском процессе,
– добавил он.

Обратите внимание! Нормандский процесс – это встречи в четырехстороннем формате, на которых обсуждается вопрос российской вооруженной агрессии против Украины.

Полный выпуск "Что это было?" с Майклом Макфолом: смотрите видео

Разговор Путина и Байдена: что известно

  • В формате защищенной видеосвязи Путин и Байден 7 декабря провели разговор. В Москве говорят, что они договорились о еще одном видеозвонке.
  • Президенты общались более 2 часов. Байден заявил, что США и союзники отреагируют на агрессию жесткими и экономическими и другими мерами.
  • Кроме того, Байден подчеркнул, что не будет учитывать требование Путина относительно того, чтобы Украина не вступала в НАТО.
  • Однако Кремль сказал, что президенты говорили о "внутриукраинском кризисе".
Автор: Марія Масюк